Дина Аверина: «Сейчас лед манит больше, чем ковер. Сдружились со многими фигуристами за время съемок в «Ледниковом периоде»

Дина Аверина заявила, что лед больше манит ее, чем гимнастический ковер.

Дина – 18-кратная чемпионка мира по художественной гимнастике. В июле она вышла замуж за фигуриста Дмитрия Соловьева – олимпийского чемпиона Сочи-2014 в командном турнире.

«Ковер или лед? Наверное, сейчас лед манит больше. Потому что это что-то для нас новое, на ковре мы уже через все прошли. Сдружились со многими фигуристами за время съемок в «Ледниковом периоде», так что на лед прямо тянет.

Совмещаем выступления в шоу на ковре и на льду, тренируемся тоже и на ковре, и на льду, и еще в тренажерный зал ходим несколько раз в неделю. Как-то поняли теперь, что это нужно не столько для красивой фигуры, сколько для здоровья», – сказала Дина.

В июле также стало известно, что ее сестра Арина состоит в отношениях с чемпионом Европы по фигурному катанию Дмитрием Алиевым.

