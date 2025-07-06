Спортивная гимнастика. Кубок сильнейших. Куляк победил на брусьях и перекладине, Усачев – в опорном прыжке, Рощина – в вольных упражнениях
Гимнаст Куляк победил на брусьях и перекладине на Кубке сильнейших в Москве.
Спортивная гимнастика
Кубок сильнейших
Москва
Мужчины
Опорный прыжок
1. Алексей Усачев – 14,183
2. Мухаммаджон Якубов – 14,100
3. Егор Шарамков (Беларусь) – 13,933
Брусья
1. Иван Куляк – 13,933
2. Даниил Новиков – 13,866
3. Даниил Твардовский (Беларусь) – 12,833
Перекладина
1. Иван Куляк – 13,700
2. Олег Тесельский (Беларусь) – 12,633
3. Даниил Новиков – 12,500
Женщины
Бревно
1. Елизавета Ус – 13,666
2. Анна Калмыкова – 13,333
3. Александра Максимова (Сирия) – 12,300
Вольные упражнения
1. Людмила Рощина – 13,866
2. Анна Калмыкова – 13,766
3. Кира Магаревич (Беларусь) – 13,000
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
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