  • Спортс
  • Гимнастика
  • Новости
  • Спортивная гимнастика. Кубок сильнейших. Куляк победил на брусьях и перекладине, Усачев – в опорном прыжке, Рощина – в вольных упражнениях
0

Спортивная гимнастика. Кубок сильнейших. Куляк победил на брусьях и перекладине, Усачев – в опорном прыжке, Рощина – в вольных упражнениях

Гимнаст Куляк победил на брусьях и перекладине на Кубке сильнейших в Москве.

Спортивная гимнастика

Кубок сильнейших

Москва

Мужчины

Опорный прыжок

1. Алексей Усачев – 14,183

2. Мухаммаджон Якубов – 14,100

3. Егор Шарамков (Беларусь) – 13,933

Брусья

1. Иван Куляк – 13,933

2. Даниил Новиков – 13,866

3. Даниил Твардовский (Беларусь) – 12,833

Перекладина 

1. Иван Куляк – 13,700

2. Олег Тесельский (Беларусь) – 12,633

3. Даниил Новиков – 12,500

Женщины

Бревно

1. Елизавета Ус – 13,666

2. Анна Калмыкова – 13,333

3. Александра Максимова (Сирия) – 12,300

Вольные упражнения

1. Людмила Рощина – 13,866

2. Анна Калмыкова – 13,766

3. Кира Магаревич (Беларусь) – 13,000

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
logoсборная России по спортивной гимнастике
Мухаммаджон Якубов
Алексей Усачев
Кубок сильнейших
Даниил Новиков
logoсборная Беларуси
Елизавета Ус
сборная Сирии
результаты
Анна Калмыкова
спортивная гимнастика
Иван Куляк
Александра Максимова
logoЖенская сборная России по спортивной гимнастике
Людмила Рощина
Егор Шарамков
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Гимнастика в Telegram
Главные новости
Прыжки на батуте. Кубок мира. Бладцева и Заломин завоевали серебро, Лямина – бронзу
сегодня, 17:29
Родионенко о травме гимнастки Глотовой: «Алена восстановилась и готовится к чемпионату России. Если она получит допуск от врачей, то выйдет выступать»
сегодня, 09:52
Валерий Алфосов: «Не исключаю, что Маринов успеет восстановиться к чемпионату мира»
сегодня, 08:23
Ангелина Мельникова: «Для меня самое важное сейчас – полноценно вернуться на международную арену и выступать на всех крупных стартах»
1сегодня, 08:12
Спортивная гимнастика. Кубок сильнейших. Рощина победила в прыжке и на брусьях, Заика – на кольцах, другие результаты
1вчера, 18:32
Валерий Алфосов: «Сложно сказать, чего добьются наши гимнасты на ЧМ. Основная проблема – кого послать на этот турнир: у большинства нет нейтрального статуса»
вчера, 09:21
Виктория Листунова: «Восстановление после операции проходит хорошо. Хочется вернуться к чемпионату России и выступить хотя бы на одном-двух снарядах»
вчера, 08:06
Ангелина Мельникова: «Я продолжаю готовиться к чемпионату России и надеюсь принять участие в чемпионате мира»
4 июля, 13:06
Людмила Рощина: «Хочу выступить на этапе Мирового вызова в Париже. Потом уже буду мечтать о чемпионате мира в Джакарте»
4 июля, 12:32
Валентина Родионенко: «После приезда Ватанабе нам пришли отказы в нейтральном статусе, хотя он обещал. Сейчас мы ждем исполком FIG в середине июля»
44 июля, 11:45
Ко всем новостям
Последние новости
Гимнастка Грош: «Мне всегда очень нравилась Медведева – и по внешности, и по тому, как она катается. Рада, что они с Загитовой помирились»
1116 июня, 14:39
Ирина Винер: «Встретила рекорд Овечкина с воодушевлением. Это русский человек с близкой и народной фамилией»
147 апреля, 15:27
Никита Нагорный: «Когда в историю мирового большого спорта войдет имя Овечкина, это будет гордость для всех россиян»
521 марта, 06:57
Колобков о выборах главы МОК: «Ватанабе – неплохой кандидат, с ним можно работать. Но не уверен, что он фаворит»
111 марта, 17:21
Родионенко о завершении карьеры Ильянковой: «Этой гимнастке удалось полностью себя реализовать»
26 января, 11:30
Лала Крамаренко: «Фигурное катание очень схоже с художественной гимнастикой, такое же женственное и красивое. Очень нравятся Загитова, Щербакова, Валиева, Трусова, Акатьева»
810 октября 2024, 07:00
Ирина Винер: «Решения по составу на Игры БРИКС еще нет. Впереди еще одно соревнование – имени Евгении Канаевой»
431 мая 2024, 17:20
Татарева о недопуске гимнасток: «В нашем виде спорта ничего не сократилось, даже приходит еще больше девочек»
6 мая 2024, 10:30
Гимнастка Арина Аверина: «Акинфеев достоин уважения. Просто герой, что до сих пор находится в спорте и защищает ворота ЦСКА»
525 апреля 2024, 19:20
Гимнастка Лала Крамаренко рассталась с фигуристом Федором Варламовым
2415 апреля 2024, 20:58Фото