Художественная гимнастика. Кубок сильнейших. Борисова победила во всех отдельных видах многоборья
Мария Бориса победила во всех видах многоборья на Кубке сильнейших в Сириусе.
Художественная гимнастика
Кубок сильнейших
Сириус
Обруч
1. Мария Борисова – 30,50
2. Дарья Ткачева (Беларусь) – 29,10
3. Лола Джураева (Узбекистан) – 29,10
Мяч
1. Мария Борисова – 30,34
2. Милена Щенятская – 28,90
3. Дарья Веренич (Беларусь) – 28,00
Булавы
1. Мария Борисова – 31,30
2. Дарья Веренич (Беларусь) – 29,75
3. Дарья Грохотова (Беларусь) – 28,80
Лента
1. Мария Борисова – 31,40
2. Ульяна Янус – 30,20
3. Лола Джураева (Узбекситан) – 27,30
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
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