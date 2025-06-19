Художественная гимнастика. Кубок сильнейших. Борисова победила во всех отдельных видах многоборья

Мария Бориса победила во всех видах многоборья на Кубке сильнейших в Сириусе.

Художественная гимнастика Кубок сильнейших Сириус Обруч 1. Мария Борисова – 30,50 2. Дарья Ткачева (Беларусь) – 29,10 3. Лола Джураева (Узбекистан) – 29,10 Мяч 1. Мария Борисова – 30,34 2. Милена Щенятская – 28,90 3. Дарья Веренич (Беларусь) – 28,00 Булавы 1. Мария Борисова – 31,30 2. Дарья Веренич (Беларусь) – 29,75 3. Дарья Грохотова (Беларусь) – 28,80 Лента 1. Мария Борисова – 31,40 2. Ульяна Янус – 30,20 3. Лола Джураева (Узбекситан) – 27,30