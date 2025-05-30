Глава Федерации гимнастики России: «Мы стараемся приблизиться к объективному судейству и использовать элементы ИИ там, где можно»
В Федерации гимнастики России планируют внедрять ИИ в судейство соревнований.
Об этом высказался глава организации Олег Белозеров на конференции ФГР.
«Отдельный вопрос – судейство. Здесь мы разработали специальные требования, но они сейчас находятся в процессе обсуждения. Мы стараемся приблизиться к объективному судейству и там, где можно, использовать элементы искусственного интеллекта», – заявил Белозеров.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
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