Глава Федерации гимнастики России: «Мы стараемся приблизиться к объективному судейству и использовать элементы ИИ там, где можно»

В Федерации гимнастики России планируют внедрять ИИ в судейство соревнований.

Об этом высказался глава организации Олег Белозеров на конференции ФГР.

«Отдельный вопрос – судейство. Здесь мы разработали специальные требования, но они сейчас находятся в процессе обсуждения. Мы стараемся приблизиться к объективному судейству и там, где можно, использовать элементы искусственного интеллекта», – заявил Белозеров.