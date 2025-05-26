Никитин и Яковлев получили знак «Почетный железнодорожник» за победу в Кубке Гагарина

Игорь Никитин и Юрий Яковлев получили знак почета от РЖД за победу «Локомотива».

Президент ярославского клуба и тренер команды, ставшей обладателем Кубка Гагарина, получили нагрудный знак «Почетный железнодорожник» на оперативном совещании РЖД .

«Благодарю руководство клуба, весь тренерский штаб, каждого игрока, персонал за победу и радость, которую подарила команда миллионам поклонников «Локомотива » и всего российского хоккея.

Очень сложно завоевать Кубок, а еще сложнее его подтвердить. Желаю вам удачи в следующем сезоне. Хочу заверить, что железнодорожники всегда с вами.

Будем вместе идти к новым победам», – сказал генеральный директор РЖД Олег Белозеров .

Министерство транспорта указывает , что знаком «Почетный железнодорожник» награждают за следующие достижения:

• за заслуги в развитии железнодорожного транспорта, повышении эффективности его работы и культуры обслуживания населения;

• за разработку проектов законодательных и нормативных актов по вопросам деятельности железнодорожного транспорта;

• за разработку и внедрение достижений науки, техники и прогрессивной технологии на железнодорожном транспорте;

• за заслуги в области подготовки специалистов и квалифицированных рабочих для железнодорожного транспорта.

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