Никитин и Яковлев получили знак «Почетный железнодорожник» за победу в Кубке Гагарина
Президент ярославского клуба и тренер команды, ставшей обладателем Кубка Гагарина, получили нагрудный знак «Почетный железнодорожник» на оперативном совещании РЖД.
«Благодарю руководство клуба, весь тренерский штаб, каждого игрока, персонал за победу и радость, которую подарила команда миллионам поклонников «Локомотива» и всего российского хоккея.
Очень сложно завоевать Кубок, а еще сложнее его подтвердить. Желаю вам удачи в следующем сезоне. Хочу заверить, что железнодорожники всегда с вами.
Будем вместе идти к новым победам», – сказал генеральный директор РЖД Олег Белозеров.
Министерство транспорта указывает, что знаком «Почетный железнодорожник» награждают за следующие достижения:
• за заслуги в развитии железнодорожного транспорта, повышении эффективности его работы и культуры обслуживания населения;
• за разработку проектов законодательных и нормативных актов по вопросам деятельности железнодорожного транспорта;
• за разработку и внедрение достижений науки, техники и прогрессивной технологии на железнодорожном транспорте;
• за заслуги в области подготовки специалистов и квалифицированных рабочих для железнодорожного транспорта.
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