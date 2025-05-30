Олег Белозеров: «80 наших гимнастов имеют нейтральный статус. Но мы добиваемся, чтобы Россия вернулась под флагом и гимном»
80 российских гимнастов имеют нейтральный статус на данный момент.
Об этом рассказал президент Федерации гимнастики России (ФГР) Олег Белозеров.
«Мы защищаем интересы наших гимнастов и нашей страны на международной арене. У нас получены определенное количество нейтральных статусов, 80 наших спортсменов имеют нейтральный статус.
Но мы добиваемся, чтобы Россия и наши российские спортсмены вернулись на соревнования под нашим флагом и гимном. Работа ведется пошагово и поэтапно. Изменяются правила, и мы абсолютно уверены, что этот результат будет достигнут», – отметил Белозеров.
Наши гимнасты «отказались» от международных турниров. Что стоит за этим на самом деле?
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
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