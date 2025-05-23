Мишустин поздравил «Локомотив» с победой в Кубке Гагарина на встрече с Белозеровым: «Хочу поздравить коллектив, передайте самые добрые слова»
Михаил Мишустин поздравил «Локомотив» с победой в Кубке Гагарина.
Председатель правительства России провел рабочую встречу с председателем правления «РЖД» Олегом Белозеровым.
«Хочу также поздравить в вашем лице коллектив «РЖД» с победой команды «Локомотив» в розыгрыше Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги с тренером Игорем Никитиным.
Позавчера в сложном противостоянии в финале вы победили челябинский «Трактор». Это впервые, как я понимаю, в истории клуба железнодорожников.
Хочу поздравить коллектив, передайте самые добрые слова хоккейному клубу «Локомотив», – сказал Михаил Мишустин.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: сайт Правительства России
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