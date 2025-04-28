Олимпийская чемпионка по гимнастике Ангелина Мельникова планирует избираться в депутаты Воронежской городской думы
Гимнастка Мельникова планирует избираться в депутаты Воронежской городской думы.
«МК в Воронеже» сообщает, что олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова выдвинула свою кандидатуру на праймериз «Единой России».
Спортсменка баллотируется на пост депутата от 23-го избирательного округа.
В 2021 году Мельникова завоевала золото Олимпиады в Токио в командном многоборье.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: МК в Воронеже
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