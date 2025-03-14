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Светлана Журова: «У FIG нет совести из‑за отказа в нейтральном статусе Листуновой. Это настоящие репрессии»

Журова назвала репрессиями отказ в нейтральном статусе гимнастке Листуновой.

Чемпионка Токио-2020 Виктория Листунова заявила, что Международная федерация гимнастики (FIG) не одобрила ей нейтральный статус из-за открытки с поздравлением с 9 мая, выложенной в соцсети.

«Это настоящие репрессии. Как так можно вообще?

А если человек пять лет назад пошел на «Бессмертный полк» с фотографией своего деда, прадеда, которые освобождали Европу от фашистов? Я считаю, что они вообще не должны трогать День Победы.

У FIG нет совести из‑за отказа в нейтральном статусе Листуновой. Порой мне кажется, что они все специально делают. Порой не знаешь, как на это реагировать», – сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова.

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Матч ТВ
Виктория Листунова
logoЖенская сборная России по спортивной гимнастике
спортивная гимнастика
logoСветлана Журова
FIG
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