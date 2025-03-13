«Любая наша победа для них катастрофа». Роднина об отказе гимнастке Листуновой в нейтральном статусе

Ирина Роднина считает, что иностранцы воспринимают победы россиян как катастрофу.

Ранее олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Виктория Листунова заявила, что Международная федерация гимнастики (FIG) отказала ей в нейтральном статусе из-за выложенной в соцсети открытки с поздравлением на 9 мая.

«А что удивляться такому поводу не пускать Листунову на соревнования? Если иностранцы запрещают георгиевскую ленту, то логично, что для них катастрофа и поздравление с Днем Победы. Любая наша победа для них катастрофа», – сказала депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Роднина .