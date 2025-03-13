Глава ФГР Белозеров: «Категорически не согласны с причинами отказа спортсменам в нейтральном статусе. Эта позиция была обозначена Ватанабе»

Глава ФГР выразил несогласие с причинами отказа гимнастам в нейтральном статусе.

Ранее Виктория Листунова, олимпийская чемпионка Токио-2020, сообщила, что Международная федерация гимнастики (FIG) не одобрила ей нейтральный статус из-за выложенной в соцсети открытки с поздравлением на 9 мая.

«По рекомендации МОК FIG разработала специальные правила для участия российских спортсменов в своих соревнованиях. В соответствии с ними Федерация гимнастики России (ФГР) в установленном порядке подала в специальный комитет при FIG 26 заявок на получение нейтрального статуса.

Специальный комитет вынес решение об отказе в допуске четырем членам команды России, включая двух спортсменов. Российская сторона категорически не согласна с причинами отказа. 10 марта эта позиция была обозначена президенту FIG Моринари Ватанабе во время его рабочей поездки в Россию.

Господину Ватанабе было предложено еще раз детально изучить причины решения специального комитета. Он обещал разобраться. Сейчас ФГР ждет официальный ответ FIG, от которого будет зависеть дальнейшая стратегия по защите интересов российских гимнастов», – отметил Олег Белозеров.

«Открытка с поздравлением с 9 мая». Гимнастка Листунова назвала причину, по которой ей отказали в нейтральном статусе