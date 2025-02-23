Гимнастка Лала Крамаренко выступила на гала-концерте – впервые после операции

Чемпионка Европы, России и Игр БРИКС по художественной гимнастике россиянка Лала Крамаренко выступила впервые после операции.

20-летняя спортсменка приняла участие в гала-концерте в Москве, посвященном Дню защитника Отечества. Это ее первый выход на гимнастический ковер после операции на колене, перенесенной в июле.

«Лала потихоньку восстанавливается и сама вызвалась участвовать в этом концерте. Я удовлетворила ее просьбу. Помимо нее сегодня будет выступать Анна Попова, она тоже восстанавливается. Думаю, они понравятся публике», – сказала бывший главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер .

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