Анастасия Близнюк продолжает работать со сборной Китая по художественной гимнастике

Двукратная олимпийская чемпионка Близнюк продолжает работать со сборной Китая.

Об этом рассказала главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер.

«Настя Близнюк продолжает работу со сборной Китая по художественной гимнастике», — сказала Винер.

Близнюк начала работать с китайскими гимнастками в 2022 году. На Олимпийских играх 2024 года сборная Китая выиграла золото в групповом многоборье.

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