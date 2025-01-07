Российской гимнастке Виктории Листуновой предложили выступать за итальянский клуб

Гимнастке Листуновой поступило предложение выступать за итальянский клуб.

Об этом сообщила старший тренер сборной России Валентина Родионенко.

«Совсем скоро Виктория Листунова планирует отправиться в Италию. С ней связались представители одного из итальянских гимнастических клубов, они очень настойчиво просили ее выступить в составе их команды на клубном чемпионате этой страны и пригласили на встречу», – сказала тренер.

Листунова – олимпийская чемпионка Токио-2020 в командном многоборье. По информации ТАСС, ей поступило предложение представлять клуб Ginnastica Riccione Academy, выступающий в итальянской серии А-1.