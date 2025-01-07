Российской гимнастке Виктории Листуновой предложили выступать за итальянский клуб
Гимнастке Листуновой поступило предложение выступать за итальянский клуб.
Об этом сообщила старший тренер сборной России Валентина Родионенко.
«Совсем скоро Виктория Листунова планирует отправиться в Италию. С ней связались представители одного из итальянских гимнастических клубов, они очень настойчиво просили ее выступить в составе их команды на клубном чемпионате этой страны и пригласили на встречу», – сказала тренер.
Листунова – олимпийская чемпионка Токио-2020 в командном многоборье. По информации ТАСС, ей поступило предложение представлять клуб Ginnastica Riccione Academy, выступающий в итальянской серии А-1.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем