Тренер сборной России по прыжкам на батуте: «Главным стартом сезона для наших спортсменов будет ноябрьский чемпионат мира»

Тренер российских батутистов рассказал, что ЧМ будет главным стартом для команды.

«Главным стартом сезона для наших спортсменов будет ноябрьский чемпионат мира, который пройдет в Памплоне. Именно к этому турниру все спортсмены будут выводить себя на пик формы, календарь национальных соревнований на 2025 год составлялся с учетом чемпионата мира.

Нам очень важно выступить в Испании, потому что с этого сезона введены новые правила, спортсменам нужно адаптироваться к ним и вносить определенные поправки в программы. Я бы назвал изменения кардинальными, теперь будет большую роль играть тактическая составляющая», – сказал главный тренер сборной России по прыжкам на батуте Алексей Рыжков.