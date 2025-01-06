  • Спортс
  • Гимнастика
  • Новости
  • Тренер сборной России по прыжкам на батуте: «Главным стартом сезона для наших спортсменов будет ноябрьский чемпионат мира»
0

Тренер сборной России по прыжкам на батуте: «Главным стартом сезона для наших спортсменов будет ноябрьский чемпионат мира»

Тренер российских батутистов рассказал, что ЧМ будет главным стартом для команды.

«Главным стартом сезона для наших спортсменов будет ноябрьский чемпионат мира, который пройдет в Памплоне. Именно к этому турниру все спортсмены будут выводить себя на пик формы, календарь национальных соревнований на 2025 год составлялся с учетом чемпионата мира.

Нам очень важно выступить в Испании, потому что с этого сезона введены новые правила, спортсменам нужно адаптироваться к ним и вносить определенные поправки в программы. Я бы назвал изменения кардинальными, теперь будет большую роль играть тактическая составляющая», – сказал главный тренер сборной России по прыжкам на батуте Алексей Рыжков.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
сборная России жен (прыжки на батуте)
сборная России по прыжкам на батуте
Прыжки на батуте
Алексей Рыжков
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Гимнастика в Telegram
Материалы по теме
7 российских прыгунов на батуте претендуют на получение нейтрального статуса
25 декабря 2024, 08:19
Анжела Бладцева выступит на Славянских играх в Беларуси в ноябре
25 октября 2024, 07:53
Белозеров о работе в Федерации гимнастики России: «Приложим все усилия, чтобы вернуться в олимпийское движение, на международную арену»
41 октября 2024, 11:35
Рекомендуем
Главные новости
Призер Олимпиады-2020 по спортивной гимнастике Ильянкова завершила карьеру
сегодня, 08:10
Ангелина Мельникова: «В 2025 году хочется отобраться и выступить на чемпионате мира»
4сегодня, 07:54
По факту жестокого обращения с гимнастками во Владимире возбуждено уголовное дело
22сегодня, 06:54
Федерация гимнастики России: «Осуждаем инцидент, произошедший на тренировке в спортшколе во Владимире. Проводится внутреннее разбирательство»
2вчера, 15:16
Титов о ситуации с жестоким обращением с гимнастками: «Нужно разобраться со школой, которая держала на контракте тренера, и с федерацией»
2вчера, 14:50
Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту жестокого обращения с гимнастками во Владимире
54вчера, 13:57
Ангелина Мельникова: «Верю, что в 2025 году случится наше возвращение на международные старты»
44 января, 20:31
Симона Байлc признана спортсменом года по версии Sports Illustrated
33 января, 09:15
Умерла старейшая в мире олимпийская чемпионка Агнеш Келети. Ей было 103 года
192 января, 13:24
Гимнаст Куляк, ранее отбывший дисквалификацию за букву Z на форме, не планирует подавать заявку на нейтральный статус
52 января, 12:15
Ко всем новостям
Последние новости
Родионенко о завершении карьеры Ильянковой: «Этой гимнастке удалось полностью себя реализовать»
сегодня, 11:30
Лала Крамаренко: «Фигурное катание очень схоже с художественной гимнастикой, такое же женственное и красивое. Очень нравятся Загитова, Щербакова, Валиева, Трусова, Акатьева»
810 октября 2024, 07:00
Ирина Винер: «Решения по составу на Игры БРИКС еще нет. Впереди еще одно соревнование – имени Евгении Канаевой»
331 мая 2024, 17:20
Татарева о недопуске гимнасток: «В нашем виде спорта ничего не сократилось, даже приходит еще больше девочек»
6 мая 2024, 10:30
Гимнастка Арина Аверина: «Акинфеев достоин уважения. Просто герой, что до сих пор находится в спорте и защищает ворота ЦСКА»
525 апреля 2024, 19:20
Гимнастка Лала Крамаренко рассталась с фигуристом Федором Варламовым
2415 апреля 2024, 20:58Фото
Ангелина Мельникова: «Когда я впервые увидела решение по делу Валиевой, у меня самой внутри спортивной мирок разрушился»
1330 января 2024, 15:56
Арина Аверина: «Мы с Диной в детстве мечтали стать фигуристками, но там, где мы родились, фигурное катание не развивалось, поэтому выбрали художественную гимнастику»
225 ноября 2023, 09:15
Немецкая гимнастка Литке умерла в возрасте 16 лет
322 ноября 2023, 13:59
Состоялся конкурс «Самая спортивная девушка России», в финал вышла многодетная мама
15 ноября 2023, 07:13
Рекомендуем