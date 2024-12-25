7 российских прыгунов на батуте претендуют на получение нейтрального статуса

Семь российских прыгунов на батуте претендуют на получение нейтрального статуса.

Об этом сообщил главный тренер сборной России Алексей Рыжков.

«Процесс подачи российскими спортсменами заявок в Международную федерацию гимнастики (FIG) на получение нейтрального статуса продолжается, право выступать на международных стартах сейчас имеют пять отечественных прыгунов на батуте.

На недавнем заседании комитета Федерации гимнастики России (ФГР) по развитию прыжков на батуте к этой теме снова вернулись, и мной были озвучены кандидатуры спортсменов, которые с наибольшей вероятностью смогут бороться за призовые места на международных стартах. Это Михаил Заломин (дисциплина «минитрамп»), Михаил Юрьев («минитрамп»), в акробатической дорожке две девочки и один мальчик, а также Галина Бегим в двойном минитрампе».

Из юниорского состава на нейтральный статус претендует Максим Диденко. Это очень перспективный юниор, занявший высокое третье место на недавней матчевой встрече со спортсменами Китая, в которой принимали участие два призера Олимпийских игр. Список подан на рассмотрение в комиссию FIG, теперь ждем ответа», – сказал Рыжков.