0

7 российских прыгунов на батуте претендуют на получение нейтрального статуса

Семь российских прыгунов на батуте претендуют на получение нейтрального статуса.

Об этом сообщил главный тренер сборной России Алексей Рыжков.

«Процесс подачи российскими спортсменами заявок в Международную федерацию гимнастики (FIG) на получение нейтрального статуса продолжается, право выступать на международных стартах сейчас имеют пять отечественных прыгунов на батуте.

На недавнем заседании комитета Федерации гимнастики России (ФГР) по развитию прыжков на батуте к этой теме снова вернулись, и мной были озвучены кандидатуры спортсменов, которые с наибольшей вероятностью смогут бороться за призовые места на международных стартах. Это Михаил Заломин (дисциплина «минитрамп»), Михаил Юрьев («минитрамп»), в акробатической дорожке две девочки и один мальчик, а также Галина Бегим в двойном минитрампе».

Из юниорского состава на нейтральный статус претендует Максим Диденко. Это очень перспективный юниор, занявший высокое третье место на недавней матчевой встрече со спортсменами Китая, в которой принимали участие два призера Олимпийских игр. Список подан на рассмотрение в комиссию FIG, теперь ждем ответа», – сказал Рыжков.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: ТАСС
Алексей Рыжков
Прыжки на батуте
FIG
сборная России жен (прыжки на батуте)
сборная России по прыжкам на батуте
Михаил Заломин
Галина Бегим
Федерация гимнастики России
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Гимнастика в Telegram
Рекомендуем
Главные новости
Российские акробаты не стали подавать заявки на получение нейтрального статуса
1вчера, 14:52
Никита Нагорный: «Чем больше наших спортсменов будут выигрывать медали – неважно в каком статусе, – тем быстрее мы вернем наш флаг и гимн»
223 декабря, 08:39
Ирина Винер: «В фигурном катании допустили лишь по одному спортсмену в каждой дисциплине. Вторые и третьи номера ничуть не хуже первых»
1722 декабря, 10:34
Никита Нагорный: «В списке гимнастов, подавших на нейтральный статус, нет моей фамилии. Но о завершении карьеры пока не говорю»
322 декабря, 09:10
Титов о нейтральных статусах для российских гимнастов: «Передадим все заявки до конца года. У FIG есть два месяца на рассмотрение»
321 декабря, 10:55
Владимир Путин наградил Ларису Латынину орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени
120 декабря, 20:15
Ирина Винер: «Для меня лучший спортсмен года – Лала Крамаренко. Событие года в российском спорте – Игры БРИКС»
1818 декабря, 13:53
Светлана Хоркина: «Уверена, что победы пловцов дали огромную надежду для других спортсменов продолжать тренироваться и выступать на международных стартах»
17 декабря, 13:30
Российский гимнаст о нейтральном статусе: «Никакого отказа или осуждения, чего многие боялись, подписывать не пришлось»
416 декабря, 21:04
Олимпийская чемпионка Варфоломеев признана спортсменкой года в Германии
416 декабря, 17:38
Ко всем новостям
Последние новости
Лала Крамаренко: «Фигурное катание очень схоже с художественной гимнастикой, такое же женственное и красивое. Очень нравятся Загитова, Щербакова, Валиева, Трусова, Акатьева»
810 октября, 07:00
Ирина Винер: «Решения по составу на Игры БРИКС еще нет. Впереди еще одно соревнование – имени Евгении Канаевой»
231 мая, 17:20
Татарева о недопуске гимнасток: «В нашем виде спорта ничего не сократилось, даже приходит еще больше девочек»
6 мая, 10:30
Гимнастка Арина Аверина: «Акинфеев достоин уважения. Просто герой, что до сих пор находится в спорте и защищает ворота ЦСКА»
525 апреля, 19:20
Гимнастка Лала Крамаренко рассталась с фигуристом Федором Варламовым
2415 апреля, 20:58Фото
Ангелина Мельникова: «Когда я впервые увидела решение по делу Валиевой, у меня самой внутри спортивной мирок разрушился»
1330 января, 15:56
Арина Аверина: «Мы с Диной в детстве мечтали стать фигуристками, но там, где мы родились, фигурное катание не развивалось, поэтому выбрали художественную гимнастику»
225 ноября 2023, 09:15
Немецкая гимнастка Литке умерла в возрасте 16 лет
322 ноября 2023, 13:59
Состоялся конкурс «Самая спортивная девушка России», в финал вышла многодетная мама
15 ноября 2023, 07:13
Фетисов о критериях допуска FIG: «Это попирает права человека. Но последнее решение остается за спортсменом или тренером, им с этим жить»
613 ноября 2023, 05:55
Рекомендуем