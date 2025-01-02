Против Федерации гимнастики Азербайджана и главного тренера сборной ввели санкции из-за насилия над спортсменками

Против азербайджанской федерации ввели санкции из-за насилия над гимнастками.

Дисциплинарная комиссия Фонда гимнастической этики (GEF) наложила санкции на главного тренера сборной Азербайджана по художественной гимнастике, бывшего главного тренера, а также саму федерацию.

Ранее экс-тренер сборной Азербайджана по художественной гимнастике Мариана Василева была отстранена от любых мероприятий под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG) на 8 лет. Также ей пожизненно запретили занимать должность главного тренера в любой федерации.

Исполняющая обязанности главного тренера сборной Азербайджана Сияна Василева была отстранена на 18 месяцев, тренер Евгения Валиева – на 12.

Вердикт был вынесен после трехлетнего расследования. Мариана и Сияна Василевы были признаны виновными в психологическом и физическом насилии, в проведении тренировок, которые угрожали благополучию и здоровью спортсменок, а также удержании вознаграждений гимнасток.

Представители GEF заявили, что Федерация гимнастики Азербайджана (AGF) ответственна за все нарушения, допущенные тренерами. AGF на 6 месяцев отстранена от участия в любых мероприятиях под эгидой FIG, а также других международных соревнованиях.

В феврале, марте и апреле этого года в Баку планировали провести этапы Кубка мира по прыжкам на батуте, спортивной и художественной гимнастике.