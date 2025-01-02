Против Федерации гимнастики Азербайджана и главного тренера сборной ввели санкции из-за насилия над спортсменками
Дисциплинарная комиссия Фонда гимнастической этики (GEF) наложила санкции на главного тренера сборной Азербайджана по художественной гимнастике, бывшего главного тренера, а также саму федерацию.
Ранее экс-тренер сборной Азербайджана по художественной гимнастике Мариана Василева была отстранена от любых мероприятий под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG) на 8 лет. Также ей пожизненно запретили занимать должность главного тренера в любой федерации.
Исполняющая обязанности главного тренера сборной Азербайджана Сияна Василева была отстранена на 18 месяцев, тренер Евгения Валиева – на 12.
Вердикт был вынесен после трехлетнего расследования. Мариана и Сияна Василевы были признаны виновными в психологическом и физическом насилии, в проведении тренировок, которые угрожали благополучию и здоровью спортсменок, а также удержании вознаграждений гимнасток.
Представители GEF заявили, что Федерация гимнастики Азербайджана (AGF) ответственна за все нарушения, допущенные тренерами. AGF на 6 месяцев отстранена от участия в любых мероприятиях под эгидой FIG, а также других международных соревнованиях.
В феврале, марте и апреле этого года в Баку планировали провести этапы Кубка мира по прыжкам на батуте, спортивной и художественной гимнастике.
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