Владимир Путин наградил Ларису Латынину орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени

Путин наградил Ларису Латынину орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.

Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.

«За большой вклад в развитие и популяризацию физической культуры и спорта, активную общественную деятельность наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени Латынину Ларису Семеновну», – говорится в указе.

Латынина – девятикратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, девятикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы. Она и американская пловчиха Кэти Ледеки – рекордсмены по числу побед на Олимпиадах среди женщин.