Владимир Путин наградил Ларису Латынину орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени
Путин наградил Ларису Латынину орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.
Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.
«За большой вклад в развитие и популяризацию физической культуры и спорта, активную общественную деятельность наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени Латынину Ларису Семеновну», – говорится в указе.
Латынина – девятикратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, девятикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы. Она и американская пловчиха Кэти Ледеки – рекордсмены по числу побед на Олимпиадах среди женщин.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Портал правовой информации
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