Тренер гимнастов Клименко: «Российские нейтральные спортсмены выглядят как люди второго сорта, так не годится»

Тренер гимнастов Клименко сравнил нейтральных атлетов с людьми второго сорта.

– На летней Олимпиаде в Париже российская спортивная гимнастика представлена не была. Отразилось ли это негативно на уровне самих соревнований и кто больше страдает из-за недопуска?

– Мое мнение – что никто из зарубежных гимнастов не снизил к себе требований, после того как узнал, что за олимпийские медали в Париже не смогут биться победители командных турниров Игр-2020 в Токио. Уровень мировой гимнастики растет год от года, и отсутствие даже такой великой страны, как Россия, на международных стартах не является ощутимой потерей.

От пропуска международных стартов страдают в первую очередь российские гимнасты. Причем то же самое можно сказать и о представителях других видов спорта.

Если вернуться к спортивной гимнастике, то нам очень важно поддерживать свой высокий профессиональный уровень, несмотря ни на что. Победы на Олимпиаде в Японии уже далеко в прошлом, почивать на лаврах нельзя. Российским тренерам надо очень внимательно смотреть за тем, куда движется остальной гимнастический мир, отслеживать все тенденции.

– Как вы относитесь к тому, что россияне на международных стартах сейчас могут выступать только в нейтральном статусе?

– Я воспитывался в семье советских гимнастов, которые в страшном сне не могли представить себе выступление на Олимпиаде без флага своей страны. Российские нейтральные спортсмены сейчас выглядят как люди второго сорта, так не годится. В том же Париже-2024 россияне не имели права участвовать в церемонии открытия Олимпиады и вообще были ограничены в правах по сравнению с другими спортсменами.

Мои папа и мама, как я уже говорил ранее, были олимпийскими чемпионами. И я, хочешь не хочешь, стремился стать таким, как они. Для меня Олимпиада всегда была святым действом, когда зашкаливает пульс и очень сильно бьется сердце. Но если бы мне предложили выступить на Олимпиаде на унизительных условиях без флага и гимна, то я однозначно туда бы не поехал.

Да, нас очень давно пытаются уколоть, сделать нашу жизнь сложной. Но я уверен, что российские спортсмены с честью выдержат это испытание и станут еще сильней, – сказал Владимир Клименко.