«Болеть за Байлс бесполезно. Знаем, что без таблеток она никто». Родионенко об Олимпиаде-2024
Валентина Родионенко скептически оценила возможности «Симоны Байлс без таблеток».
Четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Байлс выступит за сборную США на Играх-2024 в Париже.
«Вызывает сомнения, как будут проходить Игры в Париже, при всей ситуации, что происходит во Франции. В целом от Олимпиады ничего не ждем. Будет большая конкуренция в мужской гимнастике. Интересно посмотреть, что покажут Япония и Китай.
Также следим за женской командой из Америки – привнесут ли что-то новое. На Олимпиаде сборной США никто не сможет составить конкуренцию у женщин. Но в отсутствие России в индивидуальных дисциплинах у других стран открылась возможность прорваться. На Играх будем болеть за китайскую гимнастику. У них всегда есть класс, показывают сложные программы и привносят новые элементы.
Болеть за Байлс бесполезно. Знаем, что без таблеток она никто. Если в Японии (где проходила Олимпиада 2021 года – Sports) у нее это не прошло, то во Франции будет «зеленая улица». Нас особо удивлять-то нечем», – сказала старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Родионенко.
В 2016-м Байлс рассказывала, что с детства использует препараты от синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ).
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В тот момент, когда об истории с таблетками, которые якобы не пропустила Япония, только заговорили, я пытался у всех, кто ее излагал узнать источник информации. Ожидаемо его не было. И таблетки эти в Японии вполне разрешены и никаких данных об их изъятии таможней не было и даже подтверждения, что Байлс продолжает их принимать тоже нет. Т.е. это простая и незамысловатая выдумка - точнее называемая клеветой. Плохо, что ее повторяет тренер сборной.