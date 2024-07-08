«Болеть за Байлс бесполезно. Знаем, что без таблеток она никто». Родионенко об Олимпиаде-2024

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Валентина Родионенко скептически оценила возможности «Симоны Байлс без таблеток».

Четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Байлс выступит за сборную США на Играх-2024 в Париже.

«Вызывает сомнения, как будут проходить Игры в Париже, при всей ситуации, что происходит во Франции. В целом от Олимпиады ничего не ждем. Будет большая конкуренция в мужской гимнастике. Интересно посмотреть, что покажут Япония и Китай.

Также следим за женской командой из Америки – привнесут ли что-то новое. На Олимпиаде сборной США никто не сможет составить конкуренцию у женщин. Но в отсутствие России в индивидуальных дисциплинах у других стран открылась возможность прорваться. На Играх будем болеть за китайскую гимнастику. У них всегда есть класс, показывают сложные программы и привносят новые элементы.

Болеть за Байлс бесполезно. Знаем, что без таблеток она никто. Если в Японии (где проходила Олимпиада 2021 года – Sports) у нее это не прошло, то во Франции будет «зеленая улица». Нас особо удивлять-то нечем», – сказала старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Родионенко.

В 2016-м Байлс рассказывала, что с детства использует препараты от синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ).

Синдром дефицита внимания – болезнь Фелпса, Байлс и Гэтлина. Под нее разрешают допинг

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14 комментариев
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Родионенко 87 лет, она как никто понимает Байлс, что без таблеток тяжело
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Болеем за все возможное золото для Байлс ради тряски этого болота ❤
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Сначала прочитал "Родченков", удивился.
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Не знаю как насчёт Байлз, а вот гражданке Родионенко точно необходимы таблетки.
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"Знаем, что без таблеток она никто. Если в Японии... у нее это не прошло"
В тот момент, когда об истории с таблетками, которые якобы не пропустила Япония, только заговорили, я пытался у всех, кто ее излагал узнать источник информации. Ожидаемо его не было. И таблетки эти в Японии вполне разрешены и никаких данных об их изъятии таможней не было и даже подтверждения, что Байлс продолжает их принимать тоже нет. Т.е. это простая и незамысловатая выдумка - точнее называемая клеветой. Плохо, что ее повторяет тренер сборной.
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"Нас особо удивлять то нечем"))) да уж , учитывая сколько в рос спорте допинга, вас ничем не удивишь))
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Ответ Блок-шот Эвана Мобли
Болеем за все возможное золото для Байлс ради тряски этого болота ❤
Назло бабушке отморожу себе уши!
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Ответ Блок-шот Эвана Мобли
Болеем за все возможное золото для Байлс ради тряски этого болота ❤
зачем? есть же более достойные наверняка
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Ответ Ебздрогыч
Родионенко 87 лет, она как никто понимает Байлс, что без таблеток тяжело
Один в 81 год чуть не обкакался на публике и ничего, президент.
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