Валентина Родионенко скептически оценила возможности «Симоны Байлс без таблеток».

Четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Байлс выступит за сборную США на Играх-2024 в Париже.

«Вызывает сомнения, как будут проходить Игры в Париже, при всей ситуации, что происходит во Франции. В целом от Олимпиады ничего не ждем. Будет большая конкуренция в мужской гимнастике. Интересно посмотреть, что покажут Япония и Китай.

Также следим за женской командой из Америки – привнесут ли что-то новое. На Олимпиаде сборной США никто не сможет составить конкуренцию у женщин. Но в отсутствие России в индивидуальных дисциплинах у других стран открылась возможность прорваться. На Играх будем болеть за китайскую гимнастику. У них всегда есть класс, показывают сложные программы и привносят новые элементы.

Болеть за Байлс бесполезно. Знаем, что без таблеток она никто. Если в Японии (где проходила Олимпиада 2021 года – Sports) у нее это не прошло, то во Франции будет «зеленая улица». Нас особо удивлять-то нечем», – сказала старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Родионенко.

В 2016-м Байлс рассказывала, что с детства использует препараты от синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ).

Синдром дефицита внимания – болезнь Фелпса, Байлс и Гэтлина. Под нее разрешают допинг