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Лидия Иванова о допуске гимнастов: «Как только случится возвращение на международные соревнования, это будет как дополнительное дыхание для спорта»

Лидия Иванова назвала допуск гимнастов России дополнительным дыханием в спорте.

Ранее старший тренер национальной команды по спортивной гимнастике Валентина Родионенко заявила, что ожидает допуска спортсменов на крупные турниры в 2025 году.

«Это прекрасно! Дай бог, я была бы этому явлению очень рада. Самое плохое – это исключение из общего мирового спортивного движения. Если есть хоть какие-то маленькие начинания, буду только рада.

Спорт взорвется, и гимнастика тоже. Как только случится возвращение на всякие Кубки мира, чемпионаты Европы и другие международные соревнования, поверьте, это будет как дополнительное дыхание для спорта», – сказала двукратная олимпийская чемпионка Иванова.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Sport24
спортивная гимнастика
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