Команда «Крылатые барсы» стала победителем гимнастической Премьер‑лиги

Команда «Крылатые барсы» одержала победу в гимнастической Премьер‑лиге.

Соревнования прошли в Москве 8 декабря. В финале «Крылатые барсы», в составе которых выступали Владислав Поляшов, Артем Плешкин, Григорий Климентьев, Никита Андронов, Станислав Исаев, Даниэль Шаров, Иван Антонихин и Асан Салимов, одержали победу над «Львами» со счетом 17:16.

Капитаном «Крылатых барсов» был Даниел Маринов.

Третье место в турнире заняла команда Tavros, победившая «Динамо».

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