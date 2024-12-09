Команда «Крылатые барсы» стала победителем гимнастической Премьер‑лиги
Команда «Крылатые барсы» одержала победу в гимнастической Премьер‑лиге.
Соревнования прошли в Москве 8 декабря. В финале «Крылатые барсы», в составе которых выступали Владислав Поляшов, Артем Плешкин, Григорий Климентьев, Никита Андронов, Станислав Исаев, Даниэль Шаров, Иван Антонихин и Асан Салимов, одержали победу над «Львами» со счетом 17:16.
Капитаном «Крылатых барсов» был Даниел Маринов.
Третье место в турнире заняла команда Tavros, победившая «Динамо».
Нагорный будет делать из гимнастики шоу. Что за новая Премьер-лига?
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости