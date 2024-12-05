Алия Мустафина: «Латынина – королева всей гимнастики. Значимее ее на данный момент нет»

Алия Мустафина назвала Ларису Латынину королевой гимнастики.

27 декабря девятикратной олимпийской чемпионке по спортивной гимнастике Латыниной исполнится 90 лет.

В среду прошло чествование Латыниной на торжественной церемонии открытия юниорского турнира «Золотая чайка», который носит имя бывшей спортсменки.

«Мне кажется, значимее ее на данный момент нет. Это королева всей гимнастики. Безумно приятно, что она наша.

Очень хочется, чтобы дети на нее равнялись и стремились. Понятное дело, что сейчас это очень сложно, но хочется, чтобы такая мечта у детей была», – сказала двукратная олимпийская чемпионка Мустафина .