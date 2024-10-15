Яна Кудрявцева: «Олимпиада никогда снилась. Не было и такого, что предмет теряла во сне»

Яна Кудрявцева ответила на вопрос о психологических травмах в спорте.

Кудрявцева – серебряный призер Рио-2016 по художественной гимнастике, 13-кратная чемпионка мира.

– За Олимпийскими играми в Париже следили?

– В прямом эфире не смотрела. Но потом пересматривали выступления с мужем. Он у меня уже немного разбирается в гимнастике. Понимает, где натянут носок, а где нет.

– Ставили себя место гимнасток, которые не поехали не Олимпиаду? Или вы не настолько эмпатичный человек?

– Не так сильно углублялась. А что касается того, чтобы побывать на их месте, то хватит уже переживать. Я закончила свой спорт, и так погружаться в него не стоит.

– Кто лучшая гимнастка современности?

– Мне очень нравится Лала Крамаренко. Отмечу Марию Борисову. Дина и Арина Аверины уже закончили карьеру, но некоторые их программы мне тоже нравились.

– Вам снятся сны о художественной гимнастике?

– Честно, нет. В течение года после Олимпиады мне снилось, что я опаздываю на соревнования, не успеваю собраться. Но не скажу, что эти сны на меня как-то влияли и мне было страшно. Олимпиада никогда снилась. Не было и такого, что предмет теряла во сне.

– Если не снятся сны, то у вас здоровая психика или гимнастика не нанесла травмы.

– Я считаю, что спорт не нанес мне никаких психологических травм, моя карьера протекала достаточно хорошо.

Важна роль родителя в спорте. Когда ребенок маленький, нужно относиться к нему лояльнее, не заставлять его тренироваться и чисто выступать. Я говорю своим дочкам, что люблю их в любом случае – и с гимнастикой, и без нее. Мне мои родители говорили так же, – сказала Кудрявцева.