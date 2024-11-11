  • Спортс
  • Гимнастика
  • Новости
  • Российская гимнастка Диас о предложениях выступать за Перу: «Меня очень это обижает. Неужели я не заслуживаю того, чтобы представлять страну, в которой я родилась?»
0

Российская гимнастка Диас о предложениях выступать за Перу: «Меня очень это обижает. Неужели я не заслуживаю того, чтобы представлять страну, в которой я родилась?»

Российская гимнастка Николь Диас высказалась о предложениях выступать за Перу.

Николь Римарачин Диас 14 лет, она родилась в Москве, ее отец – перуанец Сегундо Мануэль Римарачин Диас. 

«Это предательство! Меня очень обижает это предложение. Неужели я не заслуживаю того, чтобы представлять страну, в которой я родилась? 

Я никогда не жила в Перу, не знаю культуры и языка этой страны. Я не могу себе представить, как я могу представлять другую страну», – приводит слова Диас Федерация гимнастики России.

Мать гимнастки Ольга Мишра считает, что дочь трудом завоевала право место в российской сборной. 

«Нам уже предлагали участвовать в чемпионате мира по юниорам. Говорили: «Допустим, твоя дочь станет чемпионкой мира». Но мне это не нужно. Мне важнее, что мой ребенок честно борется, что она заслужила право тренироваться в сборной.

Талант, отстраненность таланта от родины – это реально трусость, жадность и подлость. Это только может трактоваться каким-то своим личным желанием стать «значимым человеком», получить финансовую выгоду.

Пусть ей всего 14 лет, она еще только начинает взрослую карьеру. Но начинать свой путь с предательства – это неприемлемо.

У нас в России конкуренция невероятная, вы только посмотрите на уровень чемпионатов России – это список невероятных спортсменок, которые годами шли к этому. И мы считаем, что ее место в российской сборной, где она завоевала свое место упорным трудом», – заявила Ольга Мишра. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ВФХГ
художественная гимнастика
logoсборная России (художественная гимнастика)
Николь Римарачин Диас
Рекомендуем
Гимнастика в Telegram
Материалы по теме
Гимнастке Лале Крамаренко присвоили звание заслуженного мастера спорта РФ
1вчера, 08:36
Чемпионка мира по художественной гимнастике россиянка Семенова собирается выступать за Армению
29 ноября, 07:16
«Далеко не худший вариант в «Ледниковом периоде» за все годы». Владимир Морозов и Арина Аверина о своем дуэте
1531 октября, 07:42
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Гимнастке Лале Крамаренко присвоили звание заслуженного мастера спорта РФ
1вчера, 08:36
Далалоян о продолжении карьеры: «Здоровье у меня есть, форма хорошая, поэтому если нас допустят до Олимпиады-2028, почему нет?»
9 ноября, 10:53
Олег Матыцин: «Не знаю, произойдет ли в 2025 году позитивный сдвиг по отношению к российскому спорту. Все зависит прежде всего от нас»
29 ноября, 08:56
Чемпионка мира по художественной гимнастике россиянка Семенова собирается выступать за Армению
29 ноября, 07:16
Василий Титов будет руководить исполкомом ОКР до выборов нового главы организации
17 ноября, 11:33
Гимнасты Маринов и Найдин перенесли операции и смогут возобновить полноценные тренировки в декабре
28 октября, 17:38
Нагорный о гимнастической Премьер-лиге: «В наших интересах максимально быстро выстроить взаимоотношения с иностранными спортсменами»
428 октября, 12:57
Ирина Винер: «Крамаренко чувствует себя прилично, восстанавливается»
126 октября, 20:13
Анастасии Близнюк предложили продолжить работу со сборной Китая по художественной гимнастике
126 октября, 08:33
Ирина Винер: «Будем надеяться, что Ватанабе будет думать о прогрессе художественной гимнастики. Без России, Беларуси это очень сложно»
325 октября, 14:14
Ко всем новостям
Последние новости
Гимнастка Крамаренко: «Фигурное катание очень схоже с художественной гимнастикой, такое же женственное и красивое. Очень нравятся Загитова, Щербакова, Валиева, Трусова, Акатьева»
710 октября, 07:00
Ирина Винер: «Решения по составу на Игры БРИКС еще нет. Впереди еще одно соревнование – имени Евгении Канаевой»
231 мая, 17:20
Татарева о недопуске гимнасток: «В нашем виде спорта ничего не сократилось, даже приходит еще больше девочек»
6 мая, 10:30
Гимнастка Арина Аверина: «Акинфеев достоин уважения. Просто герой, что до сих пор находится в спорте и защищает ворота ЦСКА»
525 апреля, 19:20
Гимнастка Лала Крамаренко рассталась с фигуристом Федором Варламовым
2415 апреля, 20:58Фото
Ангелина Мельникова: «Когда я впервые увидела решение по делу Валиевой, у меня самой внутри спортивной мирок разрушился»
1230 января, 15:56
Арина Аверина: «Мы с Диной в детстве мечтали стать фигуристками, но там, где мы родились, фигурное катание не развивалось, поэтому выбрали художественную гимнастику»
225 ноября 2023, 09:15
Немецкая гимнастка Литке умерла в возрасте 16 лет
322 ноября 2023, 13:59
Состоялся конкурс «Самая спортивная девушка России», в финал вышла многодетная мама
15 ноября 2023, 07:13
Фетисов о критериях допуска FIG: «Это попирает права человека. Но последнее решение остается за спортсменом или тренером, им с этим жить»
613 ноября 2023, 05:55