Российская гимнастка Диас о предложениях выступать за Перу: «Меня очень это обижает. Неужели я не заслуживаю того, чтобы представлять страну, в которой я родилась?»

Российская гимнастка Николь Диас высказалась о предложениях выступать за Перу.

Николь Римарачин Диас 14 лет, она родилась в Москве, ее отец – перуанец Сегундо Мануэль Римарачин Диас.

«Это предательство! Меня очень обижает это предложение. Неужели я не заслуживаю того, чтобы представлять страну, в которой я родилась?

Я никогда не жила в Перу, не знаю культуры и языка этой страны. Я не могу себе представить, как я могу представлять другую страну», – приводит слова Диас Федерация гимнастики России.

Мать гимнастки Ольга Мишра считает, что дочь трудом завоевала право место в российской сборной.

«Нам уже предлагали участвовать в чемпионате мира по юниорам. Говорили: «Допустим, твоя дочь станет чемпионкой мира». Но мне это не нужно. Мне важнее, что мой ребенок честно борется, что она заслужила право тренироваться в сборной.

Талант, отстраненность таланта от родины – это реально трусость, жадность и подлость. Это только может трактоваться каким-то своим личным желанием стать «значимым человеком», получить финансовую выгоду.

Пусть ей всего 14 лет, она еще только начинает взрослую карьеру. Но начинать свой путь с предательства – это неприемлемо.

У нас в России конкуренция невероятная, вы только посмотрите на уровень чемпионатов России – это список невероятных спортсменок, которые годами шли к этому. И мы считаем, что ее место в российской сборной, где она завоевала свое место упорным трудом», – заявила Ольга Мишра.