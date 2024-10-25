Винер о переизбрании Титова: «Это большая победа на сегодняшний день с учетом того непростого положения, в котором мы находимся»
Винер оценила переизбрание Титова в исполком Международной федераций гимнастики.
«Я уже поздравила Василия Николаевича с переизбранием в исполком, считаю, что это большая победа на сегодняшний день с учетом того непростого положения, в котором мы находимся. Проделана большая предвыборная работа, это очень здорово для развития нашего вида спорта, гимнастики, тем более что у нас сейчас общая федерация.
Думаю, он будет стараться с высоты своего сегодняшнего положения все продвигать для того, чтобы гимнастика во всех своих видах, олимпийских и неолимпийских, вернулась на тех же условиях, как это было раньше, чтобы мы могли участвовать во всех соревнованиях и быть на высоте, как это было всегда», – сказала Винер.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Р-Спорт
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