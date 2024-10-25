Василий Титов: «Мое переизбрание в исполком Международной федерации гимнастики важно не для меня, а для страны»

Василий Титов оценил переизбрание в исполком Международной федерации гимнастики.

«Конечно, это хороший шаг. Это важно и показывает, что Россия не находится в изоляции и в такое крайне сложное время мы сохраняем свои позиции в руководстве одного из важных видов спорта России.

Мое переизбрание в исполком Международной федерации гимнастики важно не для меня, а для страны — говорю это без всякого пафоса, потому что вылететь на политическом фоне можно легко, а вернуться уже практически невозможно», – рассказал Титов.