Василий Титов: «Мое переизбрание в исполком Международной федерации гимнастики важно не для меня, а для страны»
Василий Титов оценил переизбрание в исполком Международной федерации гимнастики.
«Конечно, это хороший шаг. Это важно и показывает, что Россия не находится в изоляции и в такое крайне сложное время мы сохраняем свои позиции в руководстве одного из важных видов спорта России.
Мое переизбрание в исполком Международной федерации гимнастики важно не для меня, а для страны — говорю это без всякого пафоса, потому что вылететь на политическом фоне можно легко, а вернуться уже практически невозможно», – рассказал Титов.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Матч ТВ
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