Василий Титов переизбран в исполком Международной федерации гимнастики
Василий Титов переизбран в исполком Международной федерации гимнастики.
Бывший президент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) был избран в исполнительный комитет Международной федерации гимнастики (FIG) в 2021 году.
Новые выборы в руководящие органы состоялись в пятницу на конгрессе FIG в Дохе, который проходит 24-26 октября. Титов получил 59 голосов.
Титову 63 года, на протяжении последних 10 лет он возглавлял ФСГР. После объединения пяти гимнастических федераций в Федерацию гимнастики России Титов занял пост первого вице-президента новой организации.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Р-Спорт»
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