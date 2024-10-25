Василий Титов переизбран в исполком Международной федерации гимнастики.

Бывший президент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) был избран в исполнительный комитет Международной федерации гимнастики (FIG) в 2021 году.

Новые выборы в руководящие органы состоялись в пятницу на конгрессе FIG в Дохе, который проходит 24-26 октября. Титов получил 59 голосов.

Титову 63 года, на протяжении последних 10 лет он возглавлял ФСГР. После объединения пяти гимнастических федераций в Федерацию гимнастики России Титов занял пост первого вице-президента новой организации.