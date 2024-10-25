Моринари Ватанабэ переизбран на пост главы Международной федерации гимнастики.

Выборы состоялись в пятницу на конгрессе FIG в Дохе, который проходит 24-26 октября. Ватанабэ набрал 102 голоса против 54 у его соперника министра молодежи и спорта Азербайджана Фарида Гаибова, возглавляющего Европейский гимнастический союз (European Gymnastics).

Ватанабэ 65 лет, он возглавляет FIG с января 2017 года. В сентябре он вошел в список кандидатов на пост президента Международного олимпийского комитета (МОК).