Ватанабэ переизбран на пост главы Международной федерации гимнастики
Моринари Ватанабэ переизбран на пост главы Международной федерации гимнастики.
Выборы состоялись в пятницу на конгрессе FIG в Дохе, который проходит 24-26 октября. Ватанабэ набрал 102 голоса против 54 у его соперника министра молодежи и спорта Азербайджана Фарида Гаибова, возглавляющего Европейский гимнастический союз (European Gymnastics).
Ватанабэ 65 лет, он возглавляет FIG с января 2017 года. В сентябре он вошел в список кандидатов на пост президента Международного олимпийского комитета (МОК).
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Р-Спорт
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