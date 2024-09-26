Мамиашвили о смягчении санкций UWW: «Это дорога к здравому смыслу»

Глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили прокомментировал решение Объединенного мира борьбы (UWW) смягчить критерии получения нейтрального статуса для российских спортсменов.

«Это решение – дорога к здравому смыслу и решению ранее возникавших проблем с допуском. Ни в одном документе, будь то Олимпийская хартия или устав международной спортивной федерации, нет правила о запрете на допуск спортсмена к соревнованиям, если он выступает за ту или иную страну или спортивный клуб, который может быть близок к силовым структурам. Я верю, что здравый смысл возьмет верх», – цитирует Мамиашвили ТАСС.

Также глава ФСБР считает санкции против россиян нелегитимными.

– Начнем с того, что я считал и считаю, что все предпринятые ограничения незаконны. Ни в одном уставе, ни в одной хартии ничего подобного нет. То, что сегодня Международная спортивная организация идет по пути, так или иначе, предоставления возможности российским и белорусским спортсменам выступать на международной арене – это осознание пагубности решений, которые были приняты под жестким политическим давлением, я убежден в этом.

– Является ли это решение признанием того, что на международных соревнованиях без российских спортсменов плохо?

– Не думаю, что тех, кто формулировал комплекс ограничений, это интересует. Как можно представить борьбу без российских атлетов? Как можно представить художественную гимнастику без Винер и всего ее наследия? То же самое с синхронным плаванием. Понятно, что с точки зрения привлекательности и конкурентоспособности – это все неполноценно, – приводит слова Мамиашвили «Спорт-Экспресс».