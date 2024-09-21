Матыцин о единой федерации гимнастики: «Наверное, объединение всех усилий должно иметь кумулятивный эффект»
Олег Матыцин высказался о «кумулятивном эффекте» от единой федерации гимнастики.
1 октября федерации прыжков на батуте, акробатики, аэробики, спортивной и художественной гимнастики России объединятся в одну организацию.
«Если все гимнастические федерации приняли решение об объединении, то, наверное, у них были для этого основания. Они пользуются своим суверенным правом, каждая федерация наработала свой положительный опыт. Они все успешные и в сфере спорта высших достижений, и в развитии массового спорта, и в управлении. В каждой федерации очень грамотные руководители.
Наверное, объединение всех усилий должно иметь кумулятивный эффект и дать больший толчок развитию гимнастических видов спорта. Я во всяком случае так эту концепцию вижу», – сказал глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Матыцин.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: ТАСС
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