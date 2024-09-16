Арина Аверина: «Для нынешней ситуации это огромный плюс – объединение всех спортивных гимнастических федераций»

Арина Аверина поддержала идею объединения гимнастических федераций России.

Конференция, на которой состоится объединение всероссийских гимнастических федераций в одну организацию, пройдет в Москве 1 октября.

На пост главы объединенной Федерации гимнастики России был выдвинут гендиректор «РЖД» Олег Белозеров.

«Наверное, для нынешней ситуации это огромный шаг вперед и огромный плюс – объединение всех спортивных гимнастических федераций», – сказала пятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике.