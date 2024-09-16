Арина Аверина: «Для нынешней ситуации это огромный плюс – объединение всех спортивных гимнастических федераций»
Арина Аверина поддержала идею объединения гимнастических федераций России.
Конференция, на которой состоится объединение всероссийских гимнастических федераций в одну организацию, пройдет в Москве 1 октября.
На пост главы объединенной Федерации гимнастики России был выдвинут гендиректор «РЖД» Олег Белозеров.
«Наверное, для нынешней ситуации это огромный шаг вперед и огромный плюс – объединение всех спортивных гимнастических федераций», – сказала пятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
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