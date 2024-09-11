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Мамун о фильме Вити Кравченко: «Очень рада, что набралась смелости и дала это интервью. Получила огромное количество обратной связи»

Маргарита Мамун рассказала о реакции на ее интервью Вите Кравченко.

«Я боялась осуждения. Во-первых, когда ты тренируешься, очень резко воспринимаешь критику, потому что все время посвящаешь этому делу. И потом после спорта все равно я хотела быть для всех хорошей. Ты понимаешь же, что всем мил не будешь. Даже милые и пушистые котята не всем нравятся.

Получила огромное количество обратной связи и это то, почему я очень рада, что все-таки набралась смелости и дала это интервью. Огромное количество положительного. Очень много мужчин, женщин, взрослых и маленьких писали, просто чтобы сказать «спасибо». И это то, о чем мне Витя говорил, что будет легче после. И действительно так. Это классно. Я рада, что хоть кто-то сказал о важных темах, потому что мы мало сейчас говорим в последнее время, многие люди боятся говорить.

Боюсь ли я? Ну, боюсь, понятно. Боюсь именно внутренне, все равно зажимы стоят. Мне было страшно поговорить, к примеру, о Лаврове (домогавшийся тренер-мужчина – Sports) даже с мужем. Очень мало об этом говорили. С мамой мы никогда не обсуждали эту тему, никогда. Выход интервью, естественно, поверг ее в шок именно с этой стороны.

Когда мы обсуждали с Витей, что будем об этом говорить, он спросил: «Почему ты не говорила никогда об этом ранее?» Ответила: «Мама не знает, я беспокоюсь о ее чувствах». Но понятно, мне кажется, что это все равно отговорка. По факту, мама взрослый человек, ей всего 55 лет, еще молодая.

У меня друзья спрашивали: «Почему ты думаешь обо всех вокруг, кроме себя? Почему ты даже после выхода интервью говоришь – маме позвоню, Амине Василовне (Зариповой) позвоню, мужа спрошу. Опять обо всех вокруг, кроме себя самой», – сказала олимпийская чемпионка по художественной гимнастике в интервью на ютуб-канале «Маникюр со звездой».

Стычка в гимнастике: Винер обиделась на интервью Мамун, написала гневный пост, но он быстро исчез

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sport24
художественная гимнастика
logoМаргарита Мамун
logoсборная России (художественная гимнастика)
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