Глава Федерации прыжков на батуте России: «Мы сохраняем независимость внутри большой федерации и весь контингент, который у нас работает»

Николай Макаров высказался об объединении федераций гимнастики

Накануне руководящие органы российских гимнастических федераций приняли решение об объединении в одну организацию – Федерацию гимнастики России.

Макаров возглавляет Федерацию прыжков на батуте России.

«Насколько это будет лучше, никто не знает. В других странах такая практика есть: все гимнастические федерации находятся под одним зонтиком. В мире почти не осталось разрозненных федераций. Не уверен, но, возможно, такое осталось в Болгарии.

Мы сохраняем такую же независимость внутри большой федерации, остаемся видом спорта, сохраняем весь контингент, который у нас работает. Возможно, будет консолидация средств, откроются финансовые потоки. Но пока сказать сложно. Это просто решение. Поработаем – увидим», – сказал Макаров.