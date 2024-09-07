Глава Федерации прыжков на батуте России: «Мы сохраняем независимость внутри большой федерации и весь контингент, который у нас работает»
Николай Макаров высказался об объединении федераций гимнастики
Накануне руководящие органы российских гимнастических федераций приняли решение об объединении в одну организацию – Федерацию гимнастики России.
Макаров возглавляет Федерацию прыжков на батуте России.
«Насколько это будет лучше, никто не знает. В других странах такая практика есть: все гимнастические федерации находятся под одним зонтиком. В мире почти не осталось разрозненных федераций. Не уверен, но, возможно, такое осталось в Болгарии.
Мы сохраняем такую же независимость внутри большой федерации, остаемся видом спорта, сохраняем весь контингент, который у нас работает. Возможно, будет консолидация средств, откроются финансовые потоки. Но пока сказать сложно. Это просто решение. Поработаем – увидим», – сказал Макаров.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спорт-Экспресс
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости