Министр спорта РФ Дегтярев о призе имени Черенкова: «Футболисты в Год семьи являются примером для миллионов. Важны критерии – чтобы кроме верности родине и клубу был крепкий и многодетный семьянин»
Министр спорта РФ высказался о приверженности футболистов семейным ценностям.
Ранее ТАСС учредил приз «За верность» имени экс-игрока «Спартака» и сборной СССР Федора Черенкова. Михаил Дегтярев войдет в оргкомитет новой награды.
«Мне кажется, что в Год семьи наши футболисты являются примером для миллионов.
Нам важно установить критерии, кроме верности родине, малой родине, клубу, чтобы был крепкий и многодетный семьянин», – сказал Дегтярев.
«Ла-ла-ла-ла. Тро-ло-ло-ло.» - добавил министр.
Идеальное пушечное мясо, плюс чтобы ещё и наделал вместо себя народу.
Сейчас модно после посадки самолётов гражданской авиации объявлять «Это год по указу президента объявлен годом семьи». Далее ничего не договаривается, но вот и подоспело уточнение…
Даже иностранцы матерятся.