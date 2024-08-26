Министр спорта РФ Дегтярев о призе имени Черенкова: «Футболисты в Год семьи являются примером для миллионов. Важны критерии – чтобы кроме верности родине и клубу был крепкий и многодетный семьянин»

Теги Спартак премьер-лига Россия Федор Черенков Политика Михаил Дегтярев ТАСС Футбол

Министр спорта РФ высказался о приверженности футболистов семейным ценностям.

Ранее ТАСС учредил приз «За верность» имени экс-игрока «Спартака» и сборной СССР Федора Черенкова. Михаил Дегтярев войдет в оргкомитет новой награды.

«Мне кажется, что в Год семьи наши футболисты являются примером для миллионов.

Нам важно установить критерии, кроме верности родине, малой родине, клубу, чтобы был крепкий и многодетный семьянин», – сказал Дегтярев.

16 комментариев
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ипотека в 30 процентов годовых и собственно верховный в разводе с женой и семьей - тоже отличные примеры для миллионов)))
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Во, в этом плане ВВП идеально подходит. Как пел В. С. Высоцкий - "Чекист, майор разведки, и прекрасный семьянин".
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Ответ заблокированному пользователю
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А вот и первый кандидат на приз объявился, многодетный семьянин видать.
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Министр спорта РФ: «Пу-пу-пу-пу. Бу-бу-бу-бу.»

«Ла-ла-ла-ла. Тро-ло-ло-ло.» - добавил министр.
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Верность родине, малой родине... Чего? Это типа Россия, Малороссия, Спартак, потом качалка и саранча дома?
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"верность родине, малой родине, клубу, чтобы был крепкий и многодетный семьянин"

Идеальное пушечное мясо, плюс чтобы ещё и наделал вместо себя народу.
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«В год семьи наши футболисты являются примером для миллионов», это, конечно, нечто. А в год культуры - фехтовальщики?
Сейчас модно после посадки самолётов гражданской авиации объявлять «Это год по указу президента объявлен годом семьи». Далее ничего не договаривается, но вот и подоспело уточнение…
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А я уж обрадовался, что интересная премия, но нет, надо натянуть сову на глобус. Да и 2024 заканчивается - дальше будет, к примеру, год работников завода, что футболистам между играми на завод?
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Ругающие постоянно матом футболисты( точнее говорящие на нём) - пример для миллионов ?
Даже иностранцы матерятся.
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Ответ Marcus-light
Верность родине, малой родине... Чего? Это типа Россия, Малороссия, Спартак, потом качалка и саранча дома?
Да не, это чтоб оставались в России, но не уезжали в мск, откуда потом набрать в армию тяжело.
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кхе-кхе
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Современные футболисты?
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Дважды женатый Черенков с одним биологическим ребенком: *stone face*
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Ответ Marcus-light
Верность родине, малой родине... Чего? Это типа Россия, Малороссия, Спартак, потом качалка и саранча дома?
Забей. Он не понимает что говорит. Он всю жизнь ахинею несёт
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Ответ заблокированному пользователю
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