Министр спорта РФ Дегтярев о призе имени Черенкова: «Футболисты в Год семьи являются примером для миллионов. Важны критерии – чтобы кроме верности родине и клубу был крепкий и многодетный семьянин»

Министр спорта РФ высказался о приверженности футболистов семейным ценностям.

Ранее ТАСС учредил приз «За верность» имени экс-игрока « » и сборной СССР Федора Черенкова. Михаил Дегтярев войдет в оргкомитет новой награды.

«Мне кажется, что в Год семьи наши футболисты являются примером для миллионов.

Нам важно установить критерии, кроме верности родине, малой родине, клубу, чтобы был крепкий и многодетный семьянин», – сказал Дегтярев.