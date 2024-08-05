Анжела Бладцева: «Не пожалела, что поехала на Олимпиаду. Поддержка страны очень сильно ощущалась в Париже, ее было очень много»

Теги Прыжки на батуте Олимпиада-2024 сборная России жен (прыжки на батуте) Анжела Бладцева Гимнастика

Батутистка Анжела Бладцева заявила, что чувствовала поддержку россиян в Париже.

Бладцева, выступавшая в нейтральном статусе, заняла на Олимпийских играх 5-е место.

– Собрала достаточно много впечатлений. Все равно это опыт. В этот раз не получилось. Значит, будем работать больше, чтобы в следующий раз обязательно все вышло.

– Мы привыкли вас видеть в приподнятом настроении. Но в день выступления как будто было по‑другому. Сказалось давление?

– Нет, в предварительных соревнованиях я также была гораздо увереннее в себе, с хорошим настроением. В финале я тоже вышла в хорошем настроении, но потом сильно расстроилась из‑за того, что не получилось. Я выступила не прям идеально, не получилось просто.

– А что, по-вашему, идеально? Чтобы вы говорили в итоге «получилось»?

– Если бы я показала все, что могу. Я выступила не на весь максимум.

– Президент Федерации прыжков на батуте Николай Макаров заявил, что судьи поставили вам заниженные баллы. У вас есть такое ощущение? Или это не ощущение, а факт?

– Я могу сказать, что очень слабо в это верю, потому что у меня не получилось то, что я могла, не получилось время, на которое я обычно прыгаю, перемещение, трудность... Может и засудили, но я сомневаюсь, что сильно.

Не пожалела, что поехала на Олимпиаду. Поддержка страны очень сильно ощущалась в Париже. Ее было очень много, – сказала Бладцева в эфире программы «Громко» на «Матч ТВ».

Почему проиграла Бладцева? Засудили? Ее тренер все разложила

9 комментариев
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Достойное вью , настоящей спортсменки !))
Я промахнулся 9000 раз за свою карьеру. Я проиграл почти 300 игр. 26 раз мне был доверен решающий бросок, и я промахивался. Я терпел поражения снова и снова. И именно поэтому я достиг успеха», — Майкл Джордан
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Ответ Mukunku 64
Достойное вью , настоящей спортсменки !)) Я промахнулся 9000 раз за свою карьеру. Я проиграл почти 300 игр. 26 раз мне был доверен решающий бросок, и я промахивался. Я терпел поражения снова и снова. И именно поэтому я достиг успеха», — Майкл Джордан
Это же вроде Федор Смолов сказал)))
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Жизнь спортсмена это добровольный отказ от обычных земных благ.
И не всегда это вознаграждается в виде медали на Олимпиаде или другом крупном турнире.
Тяжелейший путь ,где боль физическая моральная ,где интриги и подставы.
Поэтому даже участие в таком форуме это выдающееся достижение!
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А где же провокации, прессинг и унижения, которые обещали российские чиновники?
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Конечно молодец. теперь страна и, навернр, мир знают такую смелую спортсменку.
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Поддержка страны очень сильно ощущалась в Париже. Ее было очень много (с)

Разумеется, все поддерживали и переживали. Ну, кроме 450 человек в здании на Охотном ряду
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Ответ Блинчик
Нейтралия - самая спортивная страна в мире, всегда очень поддерживает своих спортсменов.
Ты, наверное, счас расплачешься, но на теннисных кортах даже было слышно «Россия! Россия!»:)))
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