Анжела Бладцева: «Не пожалела, что поехала на Олимпиаду. Поддержка страны очень сильно ощущалась в Париже, ее было очень много»
Батутистка Анжела Бладцева заявила, что чувствовала поддержку россиян в Париже.
Бладцева, выступавшая в нейтральном статусе, заняла на Олимпийских играх 5-е место.
– Собрала достаточно много впечатлений. Все равно это опыт. В этот раз не получилось. Значит, будем работать больше, чтобы в следующий раз обязательно все вышло.
– Мы привыкли вас видеть в приподнятом настроении. Но в день выступления как будто было по‑другому. Сказалось давление?
– Нет, в предварительных соревнованиях я также была гораздо увереннее в себе, с хорошим настроением. В финале я тоже вышла в хорошем настроении, но потом сильно расстроилась из‑за того, что не получилось. Я выступила не прям идеально, не получилось просто.
– А что, по-вашему, идеально? Чтобы вы говорили в итоге «получилось»?
– Если бы я показала все, что могу. Я выступила не на весь максимум.
– Президент Федерации прыжков на батуте Николай Макаров заявил, что судьи поставили вам заниженные баллы. У вас есть такое ощущение? Или это не ощущение, а факт?
– Я могу сказать, что очень слабо в это верю, потому что у меня не получилось то, что я могла, не получилось время, на которое я обычно прыгаю, перемещение, трудность... Может и засудили, но я сомневаюсь, что сильно.
Не пожалела, что поехала на Олимпиаду. Поддержка страны очень сильно ощущалась в Париже. Ее было очень много, – сказала Бладцева в эфире программы «Громко» на «Матч ТВ».
Почему проиграла Бладцева? Засудили? Ее тренер все разложила
Я промахнулся 9000 раз за свою карьеру. Я проиграл почти 300 игр. 26 раз мне был доверен решающий бросок, и я промахивался. Я терпел поражения снова и снова. И именно поэтому я достиг успеха», — Майкл Джордан
И не всегда это вознаграждается в виде медали на Олимпиаде или другом крупном турнире.
Тяжелейший путь ,где боль физическая моральная ,где интриги и подставы.
Поэтому даже участие в таком форуме это выдающееся достижение!
Разумеется, все поддерживали и переживали. Ну, кроме 450 человек в здании на Охотном ряду