Гимнаст Нагорный: «Уверен, 99% спортсменов со всего мира будут за то, чтобы мы выступали под нашим флагом на Олимпиаде»

Никита Нагорный считает, что 99% спортсменов мира были бы за участие РФ с флагом.

С 26 июля по 11 августа в Париже пройдут Олимпийские игры. Там выступят 15 россиян в нейтральном статусе – среди них нет представителей спортивной гимнастики.

«Все знают, какой я человек и как я себя веду на международной арене. Соберите спортсменов со всего мира и задай вопрос про нашу сборную! Уверен, 99% будут за то, чтобы мы выступали под нашим флагом на Олимпиаде!

Я никогда ничего плохого не желал людям и никогда не выносил конфликты в публичное поле! Но сегодня реалии показали, что даже от своих близких или семьи можно отказаться.

Спортивная гимнастика – это большая семья людей, которые готовы и хотят проявлять свои возможности и делать это по-спортивному! С уважением и пониманием всего труда и возможностей.

Пройдет время! Люди, которые подорвали авторитет в мире нашего спорта, отпадут и будут винить себя в этом всю жизнь, а поистине желающие развития будут работать во благо!

Все скоро поменяется не переживайте!» – написал в своем телеграм-канале олимпийский чемпион Токио-2020 по спортивной гимнастике Нагорный.