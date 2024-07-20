Гимнаст Нагорный: «Уверен, 99% спортсменов со всего мира будут за то, чтобы мы выступали под нашим флагом на Олимпиаде»

Теги спортивная гимнастика Олимпийская сборная России Олимпиада-2024 Никита Нагорный Гимнастика

Никита Нагорный считает, что 99% спортсменов мира были бы за участие РФ с флагом.

С 26 июля по 11 августа в Париже пройдут Олимпийские игры. Там выступят 15 россиян в нейтральном статусе – среди них нет представителей спортивной гимнастики.

«Все знают, какой я человек и как я себя веду на международной арене. Соберите спортсменов со всего мира и задай вопрос про нашу сборную! Уверен, 99% будут за то, чтобы мы выступали под нашим флагом на Олимпиаде!

Я никогда ничего плохого не желал людям и никогда не выносил конфликты в публичное поле! Но сегодня реалии показали, что даже от своих близких или семьи можно отказаться.

Спортивная гимнастика – это большая семья людей, которые готовы и хотят проявлять свои возможности и делать это по-спортивному! С уважением и пониманием всего труда и возможностей.

Пройдет время! Люди, которые подорвали авторитет в мире нашего спорта, отпадут и будут винить себя в этом всю жизнь, а поистине желающие развития будут работать во благо!

Все скоро поменяется не переживайте!» – написал в своем телеграм-канале олимпийский чемпион Токио-2020 по спортивной гимнастике Нагорный.

Материалы по теме

17 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Уверен что по математике у Нагорного была честная двойка которую натянули до тройки по причине спортивных заслуг.
+26
-1
+25
«146% за нас», «скоро всё поменяется», «спорт вне политики» и другие приключения торговцев надеждой из путинтим
+7
0
+7
Два варианта: Никита правда верит в эти 99%, или Никита просто говорит, что верит. В первом случае, наверно, мы улыбнёмся. Во втором — усмехнёмся.
+7
-2
+5
Да ладно)))
+2
0
+2
Конечно будут за то, чтобы мы выступали под нашим флагом на Олимпиаде, но в будущем, при определенных условиях))
+2
0
+2
Нагорный, ну ты точно гимнаст! Скоро поменяется... Годы и годы тебе еще прыгать в своем мухосранске... Повезет, если не десятилетия.
+3
-1
+2
Ответ Timur Gabdullin
Уверен что по математике у Нагорного была честная двойка которую натянули до тройки по причине спортивных заслуг.
Не судите строго, возможно он просто был на сборах когда проходили проценты. Или вообще забыл поставить запятую между двумя девятками.
+3
-1
+2
Ответ Timur Gabdullin
Уверен что по математике у Нагорного была честная двойка которую натянули до тройки по причине спортивных заслуг.
Боюсь, что не только с математикой, но и с другими предметами! Никита не мыслит логически или не хочет мыслить, так удобнее и безопаснее сейчас, не видит причинно следственные связи происходящего, что, как, откуда и почему взялись эти запреты и кто не самом деле виноват во всём том, что происходит не только с российскими спортсменами, но и со всей страной в целом, санкции, ограничения и другие неприятные вещи, вдруг откуда не возьмись, ни с того ни с сего, появившиеся в один февральский день пару лет назад и идут по нарастающей гипотенузе!!!
+3
-1
+2
не будут, даже если всех китайских любителей считать
0
0
0
Базаришь депутат недодеданный
0
0
0
Какой же целеустремленный спортсмен. Ставит перед собой максимальные цели. Начал с поста Начальник главного штаба ВВПОД «Юнармия». А дальше...
0
0
0
Ответ radio_weiss
Два варианта: Никита правда верит в эти 99%, или Никита просто говорит, что верит. В первом случае, наверно, мы улыбнёмся. Во втором — усмехнёмся.
Камон, ну это ж как реклама в инстаграме, просто тут продают не дайсон.
0
0
0
Ответ mjordan
Нагорный, ну ты точно гимнаст! Скоро поменяется... Годы и годы тебе еще прыгать в своем мухосранске... Повезет, если не десятилетия.
да ладно, за что вы так?
человеку 27 лет, куда ему ещё десятилетия прыгать?
0
0
0
Ответ mjordan
Нагорный, ну ты точно гимнаст! Скоро поменяется... Годы и годы тебе еще прыгать в своем мухосранске... Повезет, если не десятилетия.
Никитусику осталось выполнить один прыжок - в теплое кресло госкорпорации, ибо терять время в думе он не хочет
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий