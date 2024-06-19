Ангелина Мельникова: «Думаю, еще на ближайшие пару лет точно останусь в гимнастике. Не знаю, на каком уровне»

Гимнастка Ангелина Мельникова рассказала, как долго планирует выступать.

– Будете пытаться выступать еще один олимпийский цикл с расчетом, что нас разбанят к Олимпиаде-2028 в ?

– Ох, это на самом деле сложно загадывать еще на четыре года. Сложно что-то тут ответить – не могу ничего вам сказать.

– Размышляете, сколько еще будете выступать на профессиональном уровне?

– Я думаю, еще на ближайшие пару лет точно останусь в гимнастике. Не знаю, на каком уровне, не могу сказать. Но исхожу из того, что пара лет мне еще нужна. И собираюсь как минимум на этот срок остаться в качестве действующей спортсменки.

– После бана наших спортсменов смотрите чемпионаты мира и Европы по спортивной гимнастике?

– Нет, не смотрю.

– И Олимпиаду не будете смотреть?

– Скорее всего, не буду. Я только в соцсетях слежу за своими девчонками, с которыми знакома. За итальянками, британками, американками. Это те, кого сейчас сходу вспомнила. Но чтобы специально сесть и посмотреть соревнования, например, чемпионат мира по гимнастике, – такого нет.

– Отпустили для себя уже историю, что Олимпиада в для вас закрыта?

– Да. Конечно, отпустила. Я выбрала для себя другую миссию, – сказала олимпийская чемпионка Токио-2020.