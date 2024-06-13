Никита Нагорный: «Возможно, золотая медаль Игр БРИКС в многоборье дала бы повод завершить карьеру, но теперь останусь до Игр дружбы»

Никита Нагорный заявил, что не завершит карьеру до Игр дружбы.

Сегодня олимпийский чемпион по спортивной гимнастике снялся с личного многоборья на Играх БРИКС в Казани из-за травмы руки.

«Мне уже жизнь намекает, что пора накладки на гвоздь вешать, ха-ха. На самом деле, был готов хорошо. На первом элементе сорвал мозоль, хотел спрыгнуть во время выполнения элементов, но это международный старт, так делать нельзя», – сказал Нагорный.

Спортсмен рассчитывает порадовать болельщиков на следующих турнирах.

«Сегодня я проиграл, признаю, нужно уметь проигрывать. Я умею это делать. Возможно, золотая медаль Игр БРИКС в многоборье дала бы повод завершить карьеру, но теперь останусь до Игр дружбы.

Надеюсь, у меня еще будет две возможности порадовать болельщиков. Теперь попробую проявить себя в опорном прыжке и вольных упражнениях. Надеюсь, у меня получится сделать достойно и попасть в финал», – сказал Нагорный.

Игры дружбы запланированы на сентябрь 2024 года в Москве и Екатеринбурге. В июне появилась информация о возможном переносе соревнований.

Наш спорт гордо ждал Игры дружбы, а когда нависла отмена – все пропали. Грустно за атлетов