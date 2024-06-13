Никита Нагорный: «Возможно, золотая медаль Игр БРИКС в многоборье дала бы повод завершить карьеру, но теперь останусь до Игр дружбы»

Теги спортивная гимнастика сборная России по спортивной гимнастике Никита Нагорный Игры БРИКС Игры дружбы Гимнастика

Никита Нагорный заявил, что не завершит карьеру до Игр дружбы.

Сегодня олимпийский чемпион по спортивной гимнастике снялся с личного многоборья на Играх БРИКС в Казани из-за травмы руки.

«Мне уже жизнь намекает, что пора накладки на гвоздь вешать, ха-ха. На самом деле, был готов хорошо. На первом элементе сорвал мозоль, хотел спрыгнуть во время выполнения элементов, но это международный старт, так делать нельзя», – сказал Нагорный.

Спортсмен рассчитывает порадовать болельщиков на следующих турнирах.

«Сегодня я проиграл, признаю, нужно уметь проигрывать. Я умею это делать. Возможно, золотая медаль Игр БРИКС в многоборье дала бы повод завершить карьеру, но теперь останусь до Игр дружбы.

Надеюсь, у меня еще будет две возможности порадовать болельщиков. Теперь попробую проявить себя в опорном прыжке и вольных упражнениях. Надеюсь, у меня получится сделать достойно и попасть в финал», – сказал Нагорный.

Игры дружбы запланированы на сентябрь 2024 года в Москве и Екатеринбурге. В июне появилась информация о возможном переносе соревнований.

Наш спорт гордо ждал Игры дружбы, а когда нависла отмена – все пропали. Грустно за атлетов

3 комментария
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А там еще и спартакиада в Магадане подтянется.
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теперь останусь до Игр дружбы» --- Такая тяга к дармовым деньгам!
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Не с руки с перворазрядниками соревноваться
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