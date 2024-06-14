Индийский гимнаст Анас Али Шейх: «Уровень на Играх БРИКС очень высокий. Я бы сказал, он близок к Олимпиаде, хотя немного не дотягивается»

Теги спортивная гимнастика Игры БРИКС Анас Али Шейх Гимнастика

Гимнаст из Индии Анас Али Шейх сравнил конкуренцию на Играх БРИКС и Олимпиаде.

– Вы впервые в России?

– Да, это мой первый визит в Россию. Казань – очень чистый город, Россия – прекрасная страна, мне все здесь очень нравится. Сейчас здесь +30, мне сказали, что для России это довольно жарко. Но там, откуда я родом, бывает и +50. Меня жарой точно не удивишь.

– Как вам организация Игр БРИКС?

– Ранее моим самым крупным турниром был чемпионат Азии, но здесь представлено намного больше стран. Так что Игры БРИКС – это мои самые большие соревнования в карьере. В Казани все организовано на самом высшем уровне.

– Можете ли сравнить уровень конкуренции с Олимпиадой?

– Уровень здесь очень высокий. Я бы сказал, что он близок к Олимпиаде, хотя немного не дотягивается. Противники здесь очень сильны, в частности, Никита Нагорный, Артур Далалоян и другие. Нагорный и вовсе является моим кумиром, – сказал Али Шейх.

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19 комментариев
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Он вообще где - то учавствововал кроме игр БРИКС??
+11
-1
+10
“Ранее моим самым крупным турниром был чемпионат Азии» и «Уровень здесь очень высокий. Я бы сказал, что он близок к Олимпиаде» звучит прекрасно.
+10
0
+10
На уровне Высоцкого, а может даже и выше
+6
-1
+5
Пошёл гуглить что это за перец, ничего в интернете не находит
+5
0
+5
Никак не могу понять почему эти игры называются Брикс. А не Твикс, Астерикс или как нибудь еще.
+4
0
+4
Поржал от слов ноунейма.
+2
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+2
На Олимпиаде и рядом не был, но о равенстве конкуренции скажу. Логично.
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+2
Других Ананасов у нас для вас нет
+2
0
+2
ну если индус говорит, что чистый город, это конечно достойно

это как если бы сомалиец сказал, что уровень жизни высокий, а житель Белиза похвалил бы безопасность: ого, сегодня всего двум россиянам мигранты бошки поотрезали, так безопасно
+2
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Ответ leon01
Он вообще где - то учавствововал кроме игр БРИКС??
Вы вообще много знаете индийских спортсменов? Я вот спортом интересуюсь 35 лет, а знаю только пару теннисистов и гонщик в Формуле был.
+2
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+2
Ответ Alex Rhea
https://www.gymnastics.sport/site/athletes/bio_detail.php?id=95147 Вот, пожалуйста, известный спортсмен! Пока что такие приезжают, а на следующие игры БРИКС уже все остальные подтянутся
Кому известный? По ссылке "No results available".
Он в международных соревнованиях вообще участие не принимал.
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Очень смешные игры получаются.
+2
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Ну у него там Нагорный кумир. За интервью, короче, еще х2 призовых накинули)
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Дотянемся и перетянемся !
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Два стопка водка гражданину и медведица жена.
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Уровень почти как на Олимпиаде...сельских спортсменов.
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этот гимнаст подъем с переворотом хоть сделает?
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Человек который не был на ОИ,сравнивает уровень конкуренции с ОИ.
Смешно)
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