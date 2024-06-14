Светлана Колесниченко: «Игры БРИКС являются крупными международными соревнованиями, поэтому победить здесь очень почетно»

Синхронистка Светлана Колесниченко считает почетной победу на Играх БРИКС.

13 июня Колесниченко стала первой победительницей на Играх БРИКС в Казани. Она выиграла золото в технических программах в соло и дуэтах.

«Я не знала, что стала первой победительницей Игр, не думала об этом. Конечно, это приятно.

Я рада, что выступаю здесь, Игры БРИКС являются крупными международными соревнованиями, поэтому победить здесь очень почетно», – сказала Колесниченко.