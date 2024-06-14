Светлана Колесниченко: «Игры БРИКС являются крупными международными соревнованиями, поэтому победить здесь очень почетно»

Теги синхронное плавание Светлана Колесниченко сборная России (синхронное плавание) ТАСС Игры БРИКС Водные виды

Синхронистка Светлана Колесниченко считает почетной победу на Играх БРИКС.

13 июня Колесниченко стала первой победительницей на Играх БРИКС в Казани. Она выиграла золото в технических программах в соло и дуэтах.

«Я не знала, что стала первой победительницей Игр, не думала об этом. Конечно, это приятно.

Я рада, что выступаю здесь, Игры БРИКС являются крупными международными соревнованиями, поэтому победить здесь очень почетно», – сказала Колесниченко.

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2 комментария
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Очень престижно! Память о победителях будет передаваться из поколения в поколение!
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Игры БРИКС являются крупными международными соревнованиями, поэтому победить единственную соперницу очень почетно
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