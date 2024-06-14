Александр Мальцев: «Ничего особенного от Олимпиады не жду, потому что, думаю, это будут худшие Игры. Соревнования стали похожи на лотерею»

Синхронист Александр Мальцев заявил, что не испытывает дискомфорта из-за отсутствия конкуренции на Играх БРИКС.

Сегодня россиянин выиграл золото в произвольной программе, он был единственным участником мужских соревнований.

«Сегодня на соревнованиях конкуренции не было, потому что я выступал отдельно. Я больше настраивался, чтобы показать максимально хорошее исполнение программы.

Главное, чтобы была возможность выступать – здесь, на Играх БРИКС, я выступаю в четырех видах программы. Мы очень хотели также выступить на Играх дружбы, но нас туда даже не включили, хотя много об этом было разговоров.

Я этот вопрос поднимал на комиссии спортсменов Олимпийского комитета России и даже получил ответ от замминистра [спорта РФ Алексея] Морозова, что они проработают этот момент, но в итоге так и не включили микс-дуэты, поэтому для нас сейчас хоть какая-то возможность где-то выступить.

Что касается сегодняшнего выступления, то со стороны говорят, что было все достойно. И по общему результату, в принципе, баллы ожидаемы, потому что у нас изначально заявлен не максимальный коэффициент сложности, а такой, как мы бы шли заведомо на понижение коэффициента, чтобы сохранить баланс между художественным впечатлением и техникой исполнения», – сказал Мальцев.

Также четырехкратный чемпион мира поделился мнением об Олимпиаде в Париже.

«Ничего особенного от Олимпиады не жду, потому что, думаю, это будут худшие Игры. Правила изменились в худшую сторону. Сейчас соревнования стали похожи на какую-то лотерею, фарс.

Выигрывают не реально сильнейшие спортсмены, а те, кому повезет, кто поставил так называемый коэффициент сложности, но при этом его и не выполнил, и исполнение ужасное. Поэтому я думаю, что ожидать от Олимпийских игр чего-то грандиозного нет смысла», – цитирует ТАСС.