Александр Мальцев: «Ничего особенного от Олимпиады не жду, потому что, думаю, это будут худшие Игры. Соревнования стали похожи на лотерею»

Теги синхронное плавание сборная России Париж-2024 Александр Мальцев ТАСС Игры БРИКС Водные виды

Синхронист Александр Мальцев заявил, что не испытывает дискомфорта из-за отсутствия конкуренции на Играх БРИКС.

Сегодня россиянин выиграл золото в произвольной программе, он был единственным участником мужских соревнований. 

«Сегодня на соревнованиях конкуренции не было, потому что я выступал отдельно. Я больше настраивался, чтобы показать максимально хорошее исполнение программы.

Главное, чтобы была возможность выступать – здесь, на Играх БРИКС, я выступаю в четырех видах программы. Мы очень хотели также выступить на Играх дружбы, но нас туда даже не включили, хотя много об этом было разговоров.

Я этот вопрос поднимал на комиссии спортсменов Олимпийского комитета России и даже получил ответ от замминистра [спорта РФ Алексея] Морозова, что они проработают этот момент, но в итоге так и не включили микс-дуэты, поэтому для нас сейчас хоть какая-то возможность где-то выступить.

Что касается сегодняшнего выступления, то со стороны говорят, что было все достойно. И по общему результату, в принципе, баллы ожидаемы, потому что у нас изначально заявлен не максимальный коэффициент сложности, а такой, как мы бы шли заведомо на понижение коэффициента, чтобы сохранить баланс между художественным впечатлением и техникой исполнения», – сказал Мальцев. 

Также четырехкратный чемпион мира поделился мнением об Олимпиаде в Париже. 

«Ничего особенного от Олимпиады не жду, потому что, думаю, это будут худшие Игры. Правила изменились в худшую сторону. Сейчас соревнования стали похожи на какую-то лотерею, фарс.

Выигрывают не реально сильнейшие спортсмены, а те, кому повезет, кто поставил так называемый коэффициент сложности, но при этом его и не выполнил, и исполнение ужасное. Поэтому я думаю, что ожидать от Олимпийских игр чего-то грандиозного нет смысла», – цитирует Мальцева ТАСС

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1 комментарий
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Я искренне не понимаю, как вынырнув из бассейна где ты был вообще единственным участником соревнований (вчера хоть один соперник был), можно на голубом глазу вещать что с Олимпиадой что-то не так. Это ж даже не бревно в глазу не замечать, это целый лесовоз
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