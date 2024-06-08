Данил Цветков о мужской художественной гимнастике: «Винер очень помогает всей нашей команде и не говорит, что у нас женский вид спорта»

Спортсмен из мужской художественной гимнастики рассказал о поддержке Ирины Винер.

«Гимнастикой я занимаюсь с пяти лет, параллельно также занимался рукопашным боем и футболом. Моя сестра тоже занималась гимнастикой, в одном зале нам давали спортивные и художественные элементы. Нам сразу сказали, что это ритмическая и мужская гимнастика. Хочу выразить благодарность своим родителям, особенно маме – если бы не она, может быть, этого даже и не было.

Ирина Александровна (Винер, глава Всероссийской федерации художественной гимнастики – Sports) оказывает нам большую поддержку – она очень помогает всей нашей команде и не говорит, что у нас это женский вид спорта. Она говорит, что это именно мужской вид спорта и хочет его развивать.

У нас есть акробатика, танцевальные дорожки, переходящие в акробатику. Есть броски, более усложненные виды. С девочками у нас совмещение только в плане предметов – это скакалка и подобие булавы. У нас есть и деревянная трость, совсем другие кольца и булавы.

Есть групповые выступления, там выступают пять-шесть человек. Без предметов ребята показывают всю технику, синхронность элементов. И есть смешанные пары: показывается целостность упражнения, ритмичность, элементы поддержки», – сказал Данил Цветков, который ранее был признан лучшим гимнастом России.

Винер о мужской художественной гимнастике: «У нас не те мальчики, как, например, в Испании, где они выступают в блестящих купальниках»