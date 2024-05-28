Дина Аверина о мужской художественной гимнастике: «Ревности никакой нет. Там все адекватно и красиво»

Дина Аверина высказалась о мужской художественной гимнастике.

«Ревности никакой нет, пускай ребята развивают свой вид спорта. Они показывают не прямо художественную гимнастику, а японскую – между спортивной и ритмической. Там все адекватно и красиво: скакалка, палочки, маленький обруч.

Они и сальто прыгают, и акробатику показывают. Можно сказать, что это как акробатическое выступление. И выступают не в купальниках, а в спортивной одежде», – сказала 18-кратная чемпионка мира.