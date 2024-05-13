Никита Нагорный: «Мечта об олимпийском золоте у меня осуществилась, но амбиции остались»

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Гимнаст Никита Нагорный высказался об амбициях после олимпийского золота.

Нагорный – трехкратный чемпион мира и победитель командного турнира Токио-2020 по спортивной гимнастике.

«Когда нас отстранили от международных стартов в 2022 году, случилось обнуление всех спортивных планов и началась перестройка в жизни.

Мечта об олимпийском золоте у меня осуществилась, но амбиции остались. Я никогда не ограничивался одними задачами в спорте, старался развиваться в разных сферах, как общественная деятельность, блогерство и бизнес. За это время стал спортивным функционером, но главной отдушиной все равно оставался спорт.

Был период, когда я не мог определиться и понять, что делать дальше. Морально сложно разобраться в себе и принять решение. Тогда на меня сильно повлияла поездка на Алтай. Во время интернет-агрессии, подмены понятий и фейков невозможно понять, что происходит.

И мы с Дашей (супругой – Sports) поехали на Алтай на 5 дней «дикарями». Жили в палатке и ездили по невероятным красотам нашей страны без связи. Именно тогда получилось выдохнуть, проанализировать свою жизнь, взглянуть на нее со стороны и поменять приоритеты.

По сей день Алтай для меня – место силы. С большим удовольствием хочется возвращаться сюда. Если у вас есть какие-то нерешенные проблемы, которые сильно тревожат, дайте себе время, чтобы куда-то уехать или побыть наедине с собой, семьей, выдохнуть и перезагрузиться», – написал Нагорный в своем телеграм-канале, опубликовав фото из поездки на Алтай.

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