Валентина Родионенко: «Нашим иммигрантам приходится очень тяжело в США. Там работает мощная машина пропаганды, буквально переделывают людей»

Теги Валентина Родионенко Политика Р-Спорт Гимнастика

Валентина Родионенко заявила, что русским иммигрантам приходится тяжело в США.

«Нашим иммигрантам приходится там очень тяжело, могу говорить об этом ответственно, со многими поддерживаем связь. В том числе с теми, кто уехал еще в 90-е годы.

Сложно им, поскольку отношение к русским соответствующее. Некоторые даже признаются, что стараются лишний раз не разговаривать на родном языке.

Там работает мощная машина пропаганды, буквально переделывают людей. Жутко от этого.

Сегодня мне оттуда звонили, обсуждали выставку подбитой нашими войсками техники на Украине. Там, оказывается, всем говорят, что все это неправда, Россия это выдумала, никакой выставки нет», – сказала старший тренер сборной России по спортивной гимнастике. 

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Какой беспросветный мрак в мыслях...
+2
0
+2
Трое знакомых и друг живут в США. За всё время ни одного случая какого-либо предвзятого отношения из-за того, что они русские, не было. Все очень приветливые, дружелюбные и суперпозитивные.
+1
0
+1
Ничесе 😱
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий