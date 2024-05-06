Валентина Родионенко: «Нашим иммигрантам приходится очень тяжело в США. Там работает мощная машина пропаганды, буквально переделывают людей»

Валентина Родионенко заявила, что русским иммигрантам приходится тяжело в США.

«Нашим иммигрантам приходится там очень тяжело, могу говорить об этом ответственно, со многими поддерживаем связь. В том числе с теми, кто уехал еще в 90-е годы.

Сложно им, поскольку отношение к русским соответствующее. Некоторые даже признаются, что стараются лишний раз не разговаривать на родном языке.

Там работает мощная машина пропаганды, буквально переделывают людей. Жутко от этого.

Сегодня мне оттуда звонили, обсуждали выставку подбитой нашими войсками техники на Украине. Там, оказывается, всем говорят, что все это неправда, Россия это выдумала, никакой выставки нет», – сказала старший тренер сборной России по спортивной гимнастике.