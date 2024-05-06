Валентина Родионенко: «Европа развалится быстрее, чем США, потому что беднее, у них уже сложности начались»

Валентина Родионенко прокомментировала слова Елены Вяльбе о скором распаде США.

Ранее глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) предположила, что США прекратят свое существование через 20 лет из-за проблем в стране.

«Сложно давать какие-то прогнозы. Не думаю, что США так быстро развалятся, как об этом говорит Вяльбе. Все-таки у них сильная экономика, много денег, миллиардеров, которые не дадут стране сгинуть.

Но то, что процесс деградации идет, сомнений не вызывает. Взять, например, ситуацию с детьми, которым уже в детских садах навязывают определение с гендером. От того лоска, который был у США раньше, уже ничего не осталось. Но не надо забывать, что денег у них много, в экономическом плане страна сильная.

А вот Европа развалится быстрее, полагаю, потому что беднее, у них уже сложности начались», – сказала Родионенко.