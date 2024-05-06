Валентина Родионенко: «Европа развалится быстрее, чем США, потому что беднее, у них уже сложности начались»

Теги Елена Вяльбе Валентина Родионенко Политика Р-Спорт Гимнастика

Валентина Родионенко прокомментировала слова Елены Вяльбе о скором распаде США.

Ранее глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) предположила, что США прекратят свое существование через 20 лет из-за проблем в стране.

«Сложно давать какие-то прогнозы. Не думаю, что США так быстро развалятся, как об этом говорит Вяльбе. Все-таки у них сильная экономика, много денег, миллиардеров, которые не дадут стране сгинуть.

Но то, что процесс деградации идет, сомнений не вызывает. Взять, например, ситуацию с детьми, которым уже в детских садах навязывают определение с гендером. От того лоска, который был у США раньше, уже ничего не осталось. Но не надо забывать, что денег у них много, в экономическом плане страна сильная.

А вот Европа развалится быстрее, полагаю, потому что беднее, у них уже сложности начались», – сказала Родионенко.

Материалы по теме

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Господи, какой же компост у них в голове 🤦🏻‍♂️
+1
0
+1
Поступила разнарядка свыше - хоронить весь западный мир. Только конкретно сроки не указывают, Америка в течение 20 лет, по Европе пока не определились. По России пока молчок, но 6 лет благоденствия и безоблачного счастья гарантируется. А там или эмир, или ишак загнутся.
+1
0
+1
Вот и гадай теперь - замёрзнет Европа или развалится.
0
0
0
Вот для них наверное шоком будет когда что-то другое развалится раньше
0
0
0
Букмекеры уже принимают ставки на кто быстрее? Эксперты высказались, надо бежать в контору.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий