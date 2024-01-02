Ирина Винер о допуске до международных стартов: «Умирать и говорить с надеждой, что нас вернут – унизительно для меня и моих спортсменов»

Ирина Винер не заинтересована в международных стартах с ограничениями допуска.

«Меня не интересуют международные старты в том виде, котором они сейчас. Умирать и говорить с надеждой, что нас вернут – унизительно лично для меня и для моих спортсменов, которые очень много трудятся, очень мотивированы и кладут много сил, времени и таланта на то, чтобы быть красивее, выше, быстрее и сильнее.

их нет на международной арене, это не наши вопросы, а тех, кто туда их не пускает. За эти вопросы они будут отвечать.

Может быть, не сегодня, не завтра. Но они очень здорово за это ответят: за Пьера де и его олимпийский девиз», – сказала глава Всероссийской федерации художественной гимнастики.