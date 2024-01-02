Ирина Винер о допуске до международных стартов: «Умирать и говорить с надеждой, что нас вернут – унизительно для меня и моих спортсменов»

Теги художественная гимнастика Ирина Винер сборная России (художественная гимнастика) ВФХГ Гимнастика

Ирина Винер не заинтересована в международных стартах с ограничениями допуска.

«Меня не интересуют международные старты в том виде, котором они сейчас. Умирать и говорить с надеждой, что нас вернут – унизительно лично для меня и для моих спортсменов, которые очень много трудятся, очень мотивированы и кладут много сил, времени и таланта на то, чтобы быть красивее, выше, быстрее и сильнее.

Если их нет на международной арене, это не наши вопросы, а тех, кто туда их не пускает. За эти вопросы они будут отвечать.

Может быть, не сегодня, не завтра. Но они очень здорово за это ответят: за Пьера де Кубертена и его олимпийский девиз»,  – сказала глава Всероссийской федерации художественной гимнастики.

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8 комментариев
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За Пьера Декубертена и двор - стреляю в упор
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Карабас в юбке и его всероссийский художественный кукольный театр.
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Ответ Дэн Селедкин
Воспитала.
ага, грудью вскормила
+7
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>для моих спортсменов
Купила?
+8
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Пока бюджет кормит, и очень неплохо кормит, действительно все равно, можно вообще не выступать
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"за Пьера де Кубертена и его олимпийский девиз», - сказала глава Всероссийской федерации художественной гимнастики."
Уже второе января, пора бы с тостами завязывать...
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