Валентина Родионенко: «Международный олимпийский комитет очень боится потерять свое прежнее влияние»

Родионенко отреагировала на рекомендации МОК отказаться от участия в Играх дружбы.

Международный олимпийский комитет рекомендовал национальным олимпийским комитетам отказаться от участия в Играх дружбы в России.

«Думаю, что после этого письма европейские национальные олимпийские комитеты, чье руководство враждебно относится к России, будут препятствовать своим спортсменам в участии в Играх дружбы. Остальные к нам все равно приедут, они будут принимать самостоятельные решения.

Выступить на турнире вместе с сильнейшими российскими спортсменами и побороться за очень хорошие призовые им будет очень интересно.

Я ждала, что МОК выскажется против Игр дружбы, они решили идти до конца в отношении российского спорта.

Надо понимать, что Игры дружбы будут проходить вскоре после Олимпиады, когда влияние МОК на национальные олимпийские комитеты и международные федерации понизится, так как следующие Игры будут еще нескоро.

Международный олимпийский комитет очень боится потерять свое прежнее влияние. Уверена, что многие международные федерации теперь начнут высказывать свою позицию в отношении участия спортсменов в Играх дружбы», – сказала старший тренер сборной РФ по спортивной гимнастике.