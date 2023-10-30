Российские прыгуны на батуте лишились возможности квалифицироваться на Олимпиаду-2024 в полном составе

Российские прыгуны на батуте пропустят чемпионат мира в Бирмингеме, на котором могли бы заработать две квоты на Олимпиаду-2024.

Об этом сообщил президент Федерации прыжков на батуте России Николай Макаров.

Чемпионат мира по прыжкам на батуте пройдет с 9 по 11 ноября.

«Я не скажу, что пропуск чемпионата мира очень критичен для нас в плане отбора на Олимпийские игры. Однако, не поехав в Бирмингем, мы лишаемся возможности поехать на Олимпиаду в полном составе (два мужчины и две женщины).

В случае нашего допуска на международные старты с января 2024 года россияне получат возможность бороться на этапах Кубка мира только за две квоты (по одной – у мужчин и женщин)», – сказал Макаров.