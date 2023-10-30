Российские прыгуны на батуте лишились возможности квалифицироваться на Олимпиаду-2024 в полном составе

Теги Прыжки на батуте сборная России по прыжкам на батуте сборная России жен (прыжки на батуте) Николай Макаров ТАСС Гимнастика

Российские прыгуны на батуте пропустят чемпионат мира в Бирмингеме, на котором могли бы заработать две квоты на Олимпиаду-2024. 

Об этом сообщил президент Федерации прыжков на батуте России Николай Макаров.

Чемпионат мира по прыжкам на батуте пройдет с 9 по 11 ноября.

«Я не скажу, что пропуск чемпионата мира очень критичен для нас в плане отбора на Олимпийские игры. Однако, не поехав в Бирмингем, мы лишаемся возможности поехать на Олимпиаду в полном составе (два мужчины и две женщины).

В случае нашего допуска на международные старты с января 2024 года россияне получат возможность бороться на этапах Кубка мира только за две квоты (по одной – у мужчин и женщин)», – сказал Макаров. 

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1 комментарий

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seppblatter@mail.ru
На сво всех. Высматривать позиции неприятеля.
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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